NUNCA leve estas 7 objetos quando viajar de avião

Com a chegada das férias escolares, muitas famílias optam por realizar aquela viagem tão aguardada.

A demanda de atenção pelos muitos detalhes necessários para se planejar um passeio faz com que seja fácil esquecer aspectos importantes para uma boa viagem para todos.

Pensando nisso, a falta de conhecimento sobre as adequações necessárias a serem feitas na hora do voo pode ser motivo de dor de cabeça em uma situação que era para ser tranquila e feliz.

Confira, então, a diferença entre os tipos de bagagem e o que pode te barrar ao pegar um voo.

Tipos de bagagem

Inicialmente, é necessário compreender que existem dois tipos de bagagem e que suas limitações quanto ao uso são diferentes.

A famosa bagagem de mão é a que será carregada com o viajante durante o voo e que não possui valor acrescido. Nela, a presença de muitos itens não é permitida por poder mais facilmente causar danos para a viagem de avião. Há o peso limite de 10kg, além de respeitar a proporção de 55 cm de altura, 25 cm de profundidade e 35 cm de largura.

Por outro lado, a bagagem despachada é aquela que deve ser retirada após a viagem, na esteira de malas. Nesse caso, o valor para cada tipo de bagagem e a quantidade delas varia de acordo com a companhia aérea.

Itens proibidos

Você conhece os produtos que não são permitidos para ingressar em um voo? Veja a seguir e se prepare da melhor maneira para sua viagem:

Aerossóis inflamáveis

Definidos por partículas líquidas ou sólidas que se encontram em suspensão em um gás, os aerossóis inflamáveis não podem ser levados em um voo.

Em caso de uso de desodorante aerossol, porém, é permitido a depender da quantidade do produto: nas bagagens de mão, o frasco deve possuir peso de até 300g, enquanto nas malas despachadas o item pode possuir até 500g.

Objetos cortantes

Apesar de parecer uma proibição que beira a obviedade, é preciso ficar atento aos objetos cortantes que passam despercebidos aos olhos do viajante enquanto prepara sua mala.

Lâminas, cortadores de unha e navalhas são exemplos de itens que não são permitidos nos voos. Assim, fazer a barba ou cuidar das unhas pode ser um pouco mais difícil que o esperado para aqueles que desejam fazer um passeio de avião.

Armas

Para além do consenso de que objetos perigosos não são permitidos em voo, tais como as armas de fogo, alguns produtos vistos como seguros também podem ser barrados.

Nesse sentido, até mesmo as arminhas de brinquedo das crianças ou as réplicas do produto não escapam da proibição.

Alimentos de risco

Não seria agradável passar por uma viagem com cheiros desagradáveis ou mercadorias com potenciais de causar doenças e transtornos. É pensando nisso que produtos alimentícios como leite, ovos, carnes frescas ou comidas que podem apodrecer rapidamente não podem ser levados em um voo.

Dispositivos portáteis com energia superior que 160Wh

Para os que não entendem do assunto, o enunciado em questão pode até parecer confuso. Assim, cabe enquadrar que produtos como hoverboards, oxboards e outros itens do ramo são proibidos no espaço aéreo, notícia que pode ser triste para os jovens que amam patinetes elétricos.

Laquê de cabelo

Os fixadores de cabelo também se enquadram na lista de cosméticos que não podem ser levados durante o voo. A depender da companhia aérea, os laquês seguem a mesma regra dos desodorantes aerossóis, fazendo com que seu transporte ocorra de acordo com o peso do frasco.

Substâncias tóxicas

Por fim, nesse tópico, vale a pena ressaltar um objeto específico: os sprays de pimenta. Mesmo podendo ser útil em caso de defesa pessoal, itens que representam perigo para o voo não podem ser levados pelo passageiro.

