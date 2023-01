Solteiros e LIVRES! Signos que perdem o interesse fácil

O zodíaco está repleto de signos com as mais diversas características: há os signos conhecidos como os que se irritam com mais facilidade, os signos que se destacam por serem muito focados na beleza e na estética e os signos que perdem o interesse fácil, por exemplo.

E, no que diz respeito a estes últimos, é muito fácil de identificar: eles são representados por aquelas pessoas que apreciam o espírito de liberdade e que, por mais que se envolvam, possuem uma espécie de limite, jamais se prendendo a algo realmente sério.

Mas quais seriam, afinal, estes signos?

Eles estão listados no próximo tópico!

Os 3 signos que perdem o interesse fácil e suas respectivas características

Para algumas pessoas, a vida de solteiro simplesmente é muito mais tentadora e interessante do que qualquer relacionamento sério.

Elas amam frequentar festas, conhecer novas pessoas e marcar encontros casuais. Mas tendem a perder o interesse com facilidade, caso esses encontros comecem a migrar para algo com mais sério.

E essas pessoas normalmente são destes 3 signos:

1. Signo de Escorpião

Individualidade, autoconfiança, independência e introspecção são palavras que caracterizam as pessoas nascidas sob este signo.

Elas sabem apreciam muito bem suas próprias companhias, enquanto buscam encontram, em outras pessoas, as características compatíveis que tanto admiram.

Tendem a se afastar justamente quanto notam que seu espaço individual e sua independência, como um todo, está sendo afetada.

2. Signo de Câncer

Os cancerianos são sensíveis por natureza, o que faz com que Câncer seja um signo que perdem o interesse fácil pelo simples fato de querer se proteger e evitar decepções.

Por outro lado, estas pessoas também são muito sociáveis, não abrindo não de socializarem, embora suas baterias sociais sejam um tanto quanto limitadas.

Outro ponto interessante sobre o signo em questão é que ele pode tanto se afastar quanto simplesmente começar a ignorar a pessoa que esteja ultrapassando seus limites, até que ela decida se afastar por conta própria.

3. Signo de Virgem

Sistemáticos e metódicos ao extremo, não é raro que os virginianos tenham dificuldade de encontrar quem aceite todas as suas exigências.

Mas isso não é, necessariamente, um problema. Afinal, este signo tem a característica de gostar de ficar com sua própria companhia.

Caso encontre alguém minimamente compatível, porém, Virgem tende a ser um dos signos que perdem o interesse fácil, se notar que a pessoa em questão é desorganizada e não aceita seu jeito rígido típico, por exemplo.

Se relacionar com estes signos exigirá respeito em relação às características deles

Mesmo que venha a surgir um relacionamento mais sério, os nativos destes signos ainda poderão gostar de ter certa dose de liberdade em relação a alguns pontos, e isso precisará ser respeitado pelo parceiro ou parceira.

Querer sair somente com os amigos para conversar, por exemplo, sem que os respectivos pares românticos estejam juntos, não representa nenhum problema, e é o tipo de liberdade que estes signos certamente irão apreciar.

