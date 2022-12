Vale-gás 2023 já tem data? Veja como está a situação

O ano de 2023 está quase chegando e com ele também virá a transição de Governo no Brasil. E tal fato vem deixando vários brasileiros preocupados, principalmente, no que diz respeito a alguns benefícios sociais, como o Auxílio Brasil e o Vale-gás, se eles continuarão sendo pagos e quando serão pagos. Algumas respostas para essas perguntas já têm respostas, como a data do vale-gás e o seu valor e sobre o Auxílio Brasil, ele irá acabar. Confira tudo sobre.

Quando ocorrerá o pagamento do Vale-Gás?

O Vale gás é uma ajuda do Governo para que famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, consigam um auxílio para comprar o gás de cozinha, de 13kg. Isso é bastante necessário, pois faz com que a dona de casa tenha uma preocupação a menos na hora de orçar as dívidas do mês. Desde o meio do ano, por exemplo, o vale gás conseguia custear o valor integral do gás de cozinha.

Todavia, a medida que pagava o valor integral do Gás de Cozinha, teve fim neste mês de dezembro. Portanto, de janeiro em diante, o valor que o vale irá pagar, será equivalente a 50% do valor do botijão de gás.

Anteriormente, o pagamento era concedido ‘casado’ com o Auxílio Brasil, todavia, com a extinção dele, o novo programa de transferência de renda será o conhecido Bolsa Família. Lembrando que o vale gás não será como o bolsa família.

Isto é, o pagamento do Bolsa Família ocorre de maneira mensal, todos os meses os beneficiários recebem o dinheiro em suas contas. Ao passo que o vale gás só é dado a cada dois meses, ou seja, de forma bimestral. Portanto, o primeiro pagamento irá ocorrer a partir do mês de fevereiro, segundo calendário divulgado.

Confira o calendário do Vale-Gás de acordo com o NIS

O Vale Gás será pago de acordo com o NIS de cada cidadão. A saber:

O dígito final do NIS sendo 1, 2 e 3, irão receber nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, respectivamente;

O dígito final do NIS sendo 4, 5, 6, 7 e 8 irão receber entre os dias 20 e 24 de fevereiro, respectivamente;

O dígito final do NIS sendo 9 e 10 irão receber nos dias 27 e 28 de fevereiro, respectivamente.

Lembrando que o benefício em questão é destinado para pessoas que encontram-se em vulnerabilidade econômica e precisam estar inscritas no CadÚnico. Lembrando que para realizar a inscrição no Cadastro Único e poder usufruir dos benefícios de programas sociais, é preciso realizar um cadastro prévio por intermédio do aplicativo oficial e no período de 120 dias, ir presencialmente até um CRAS a fim de finalizar o cadastro.

