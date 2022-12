90 dias e NADA mais! Estas pessoas têm esse tempo para sacar o dinheiro

Já diria o velho ditado, dinheiro bom é dinheiro no bolso. E é exatamente isso que inúmeros brasileiros precisam fazer – sacar o dinheiro – para que ele não venha voltar aos cofres públicos. Lembrando, que o prazo para realizar o saque em questão, se esgota dentro de três meses, portanto, quem não for até uma agência da Caixa ou alguma loteria resgatar o valor, irá perder o seu direito a ele. Portanto, confira de onde é esse dinheiro e quem tem direito a resgatá-lo.

A notícia foi divulgada há uma semana e deixou os brasileiros precavidos

Uma notícia divulgada pela própria Caixa, acabou deixando vários brasileiros atentos acerca de dinheiro esquecido na estatal. Lembrando, que embora o dinheiro seja seu, você precisa protestá-lo, senão, perderá o valor. Ou seja, caso você receba alguma mensagem de um suposto representante da Caixa informando que você ganhou algo, é golpe.

Ao todo, os brasileiros deixaram de sacar cerca de R$ 323 milhões. Ou seja, a quantia em questão deveria ser distribuída para quem de fato ganhou, mas por algum motivo, eles não foram até uma agência receber o dinheiro em questão.

Por isso, quem sabe que ganhou e por qualquer motivo não quis receber na época, saiba, que dentro de 90 dias, não terá mais como sacar o valor do prêmio. Lembrando que os valores são correspondentes aos prêmios não retirados das Loterias da Caixa.

O que vai ocorrer com o dinheiro não resgatado? Será doado?

Desde 2018 já há uma lei que fala sobre o caso concreto apresentado. Ou seja, de dinheiro esquecido proveniente das Loterias Caixa. O número dela é 13.756, veja o que ela fala:

“Os valores dos prêmios relativos às modalidades lotéricas a que se referem os incisos I a IV do § 1º deste artigo não reclamados pelos apostadores contemplados no prazo de prescrição serão revertidos ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), observada a programação financeira e orçamentária do Poder Executivo federal”.

Em outras palavras, os valores não resgatados dentro dos próximos 90 dias, serão aplicados no Fies e em programas sociais. Por isso, sempre que alguém ganhar na Loteria, deve observar com cuidado os prazos, para evitar que eles venham prescrever e o titular do bilhete perder o direito de obtê-lo.

Lembrando que prêmios superiores a R$ 1.903,98, só podem ser resgatados em uma Agência Caixa, sendo vedado o saque em alguma loteria. Isso ocorre para que o usuário tenha uma maior segurança durante a transação. E todo o processo é feito com um sigilo total, para evitar que os premiados corram riscos de vida, após ter em suas mãos um prêmio tão exorbitante.

