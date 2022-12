CADASTRO para o Bolsa Família começa semana que vem? Benefício pode passar de R$ 1 MIL

É fato que com a transição que está ocorrendo no Governo Brasileiro vem causando bastante medo em muitas pessoas. Já que elas acreditam que irão perder o Bolsa Família, além da dúvida, se será preciso realizar um cadastro novo ou não. Todavia, todas essas indagações serão respondidas neste artigo. E lembre-se, o programa vai mudar de nome mais uma vez, entretanto, a finalidade dele continua sendo a mesma de sempre, isto é, transferir uma renda para aquelas famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Portanto, veja tudo que mudará a partir do dia 1° de Janeiro.

Como ficará o cadastro das pessoas para o Bolsa Família? Terá que realizar um novo?

Essa pergunta tem causado bastante comoção em todos, pois vários rumores e hipóteses novas têm se espalhado pela internet. Mas a verdade é que o processo de transferir as pessoas para o Bolsa Família, será análogo ao que ocorreu quando o Bolsa Família virou Auxílio Brasil. Ou seja, um novo cadastro não precisará ser feito, mas os beneficiários precisam ficar atentos às novas regras do programa.

Uma vez que a família está cadastrada no CadÚnico, ela não precisa mais se preocupar em se cadastrar nos demais programas sociais do Governo. Isto é, se ela se adequar aos critérios do programa em questão, de modo automático, a família estará incluída na folha de pagamento. Isso vale para tudo, por exemplo, para o Vale-gás, Bolsa Família etc.

De fato, a única coisa que mudará além do nome, são algumas regras globais que o Bolsa Família terá. Como a obrigatoriedade na atualização da Carteira de Vacinação e se a família tiver crianças, elas deverão frequentar a escola e obter uma frequência adequada. E caso a mãe esteja amamentando, ela deverá receber acompanhamento especializado.

Mas alguns grupos de pessoas serão retirados do Bolsa Família

Mas um grupo de pessoas deve ser tirado do programa Bolsa Família. Isto é, aquelas famílias formadas por apenas uma pessoa, isto é, caso ela esteja ‘mentindo’. Pois há casos de famílias que fazem uma espécie de ‘desmembração’ a fim de cada pessoa receber um benefício individual.

Segundo os dados, o número de pessoas que passaram a morar sozinhas segundo o que está registrado no CadÚnico, saltou de 2 milhões para 5 milhões em um curto período de tempo. Isso leva a crer, que provavelmente não foram 3 milhões de pessoas que foram morar sozinhas, mas sim, que um desmembramento familiar deve ter ocorrido.

Lembrando que os critérios para participar do CadÚnico, é o titular ser o responsável pela casa e ter idade superior a 16 anos. Lembrando que a preferência é que o titular seja uma mulher. Um pré-cadastro é feito pelo aplicativo do CadÚnico e dentro do prazo de 120 dias, o usuário deve ir até um CRAS para finalizar a inscrição e continuar apto a receber os benefícios governamentais.

