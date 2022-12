Está na dúvida? Esta é a tatuagem perfeita para o SEU SIGNO

A tatuagem perfeita representa algo diferente para cada pessoa. Há quem ache a perfeição nos traços mais finos, quem não dispense muitas cores, quem não abra mão de se tatuar se baseando em frases diversas… Trata-se de algo que “vai muito do gosto de cada um”, não é mesmo?

Mas a verdade é que, mesmo respeitando a individualidade de cada pessoa, é possível chegar à escolha perfeita de tatuagem se baseando simplesmente nos astros.

É isso mesmo!

O signo também pode ser considerado na hora de escolher o que será tatuado.

A tatuagem perfeita para cada signo do zodíaco

Uma vez que influenciam diretamente nas características de cada pessoa, os signos são capazes de, também, moldar o gosto para diversas coisas. Inclusive as tatuagens.

Sendo assim, essas seriam as tatuagens perfeitas para cada um dos 12 signos existentes:

A tatuagem perfeita para Áries

Frases motivacionais, espadas e outros elementos medievais, principalmente ligados à mitologia, combinam muito com os arianos, por conta da determinação desse signo.

A tatuagem perfeita para Touro

Elementos românticos, de forma geral, compõem as tatuagens ideias para Touro. As flores mais refinadas são um ótimo exemplo disso!

A tatuagem perfeita para Gêmeos

Há quem diga que, para Gêmeos, quanto mais divertida e descontraída for a tatuagem, melhor. Pássaros, asas e símbolos/frases com tom de humor combinam com o signo.

A tatuagem perfeita para Câncer

Elementos delicados sempre representarão a tatuagem ideal para Câncer. E, se for algum tipo de homenagem a um ente querido, melhor ainda.

A tatuagem perfeita para Leão

As cores vibrantes ajudam a chamar a atenção da qual os leoninos tanto gostam, e no que diz respeito às tatuagens não seria diferente. Inclusive, os seres mitológicos são uma ótima pedida nesse sentido.

A tatuagem perfeita para Virgem

Tatuagem pequenas, neutras e elegantes são a cara dos virginianos. Ao escolherem uma frase forte para ter no corpo, por exemplo, eles não erram.

A tatuagem perfeita para Libra

Focados na beleza e na estética, os librianos preferem cores suaves e traços finos. Os desenhos com “pegada” mais artística são ideais nesse contexto.

A tatuagem perfeita para Escorpião

Uma rosa vermelha pode realmente ser a tatuagem perfeita de Escorpião. Mas os elementos enigmáticos, como códigos, também representam tatuagens certeiras!

A tatuagem perfeita para Sagitário

Elementos místicos são muito apreciados pelos sagitarianos. Por isso, vale a pena considerar elementos desse universo para ter no corpo, como as fadas.

A tatuagem perfeita para Capricórnio

Quanto mais discreta a tatuagem desse signo, melhor. Símbolos mais tradicionais e de força são bem-vindos, como o símbolo do infinito.

A tatuagem perfeita para Aquário

Todo aquariano preza pela originalidade. Na hora de escolher a tatuagem perfeita, portanto, as frases que ajudem a expressar individualidade devem ser consideradas.

A tatuagem perfeita para Peixes

Por fim, temos os desenhos discretos representando as tatuagens de Peixes. Podem ser frases, mandalas e flores, por exemplo, mas sempre em tamanho pequeno.

O ascendente merece total atenção

Vale reforçar que cada pessoa deve considerar tanto as características do seu signo quanto a de seu ascendente na hora de escolher a tatuagem perfeita.

Isso porque, de acordo com os astrólogos, o ascendente possui ainda mais força no que diz respeito às características e gostos de cada indivíduo.

