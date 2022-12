Caixa CONFIRMA saque do FGTS na segunda-feira (2) para estas pessoas

Confirmado pela Caixa Econômica Federal, o novo saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ocorrerá a partir desta segunda-feira, 02 de janeiro de 2023. Porém, não são todos os trabalhadores que terão acesso a ele.

Trata-se do famoso saque-aniversário, ao qual cada trabalhador pode ou não aderir. Aqueles que escolhem essa modalidade podem sacar a quantia de até R$ 3.900, somando todas as contas do FGTS que possuam em seus nomes, e devem realizar a solicitação do saque no máximo até o último dia útil dos meses de seus respectivos aniversários.

O dinheiro fica disponível logo no primeiro dia útil de cada mês em questão. Logo o saque liberado a partir de segunda-feira diz respeito aos trabalhadores que nasceram em janeiro e optaram pelo saque-aniversário.

Como optar pelo saque do FGTS de acordo com a data de aniversário

Antes de mais nada, é muito importante frisar que quem optar pelo saque-aniversário do FGTS perde totalmente o direito de acesso à toda a quantia que tenha nesse fundo, caso venha a sofrer uma demissão sem justa causa.

Nesse contexto, ficarão disponíveis para saque somente os 40%, referente à multa rescisória.

Essa modalidade definitivamente não é obrigatória. Portanto, o trabalhador tem total liberdade de continuar optando somente pelo saque-rescisão, para ter mais apoio financeiro caso seja demitido.

Aqueles que querem aderir ao saque-aniversário, porém, podem fazer a solicitação diretamente pelos seguintes canais:

Aplicativo do FGTS;

Pelo link fgts.caixa.gov.br ;

; Pelo internet banking da Caixa Econômica Federal;

Por meio de uma das agências desse banco.

É perfeitamente possível voltar à modalidade do saque-rescisão após ter escolhido o saque-aniversário. Para que a mudança seja feira, porém, o trabalhador precisará aguardar dois anos.

Calendário do saque do FGTS de janeiro

O saque do FGTS referente ao aniversário dos respectivos trabalhadores que nasceram em janeiro e optaram por essa modalidade começam no dia 02 de janeiro, e serão finalizados no dia 31 de março.

As outras datas, referentes a outros meses, são:

Início em 01/02 e término em 29/04 para os nascidos em fevereiro;

Início em 01/03 e término em 31/05 para os nascidos em março;

Início em 03/04 e término em 30/06 para os nascidos em abril;

Início em 01/05 e término em 29/07 para os nascidos em maio;

Início em 01/06 e término em 31/08 para os nascidos em junho;

Início em 03/07 e término em 30/09 para os nascidos em julho;

Início em 01/08 e término em 31/10 para os nascidos em agosto;

Início em 01/09 e término em 30/11 para os nascidos em setembro;

Início em 02/10 e término em 29/12 para os nascidos em outubro;

Início em 01/11 e término em 31/01/2024 para os nascidos em novembro;

Início em 01/12 e término em 29/02/2024 para os nascidos em dezembro.

As quantias que não forem resgatadas dentro desse prazo voltarão para o FGTS de cada trabalhador, lembrando que o saldo em conta influencia diretamente o valor que será recebido.

