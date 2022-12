Benefício de R$ 1,3 MIL será pago para 5 MILHÕES de brasileiros

Quem não gosta de benefícios, não é? É uma excelente maneira do Governo Federal retirar milhares de famílias na miséria. Muitos não sabem, mas mais de 5 milhões de brasileiros estão recebendo o benefício de 01 salário mínimo e em 2023 esse número deve até mesmo dobrar! O Benefício de Prestação Continuada oferece 01 salário mínimo para os brasileiros – muitos não sabem mas talvez você tenha direito! Veja abaixo o que é o BPC, como funciona e quais são os valores para 2023.

O que é o BPC?

O Benefício de Prestação Continuada – BPC, é um auxílio que oferece aos brasileiros 01 salário mínimo. Desse modo, os brasileiros que se encaixam nos critérios exigidos pelo programa passam a receber o valor equivalente ao salário mínimo mensalmente.

Para receber o auxílio é necessário ter renda per capita de no máximo 1/4 do salário mínimo – que no caso de 2023 será de R$ 325, 50. Tendo como principal intuito resgatar os brasileiros que estão em vulnerabilidade econômica.

Seu cronograma de pagamento é baseado no INSS, desse modo, segue a mesma linha da aposentadoria e pensão por parte – sendo pago nos primeiros 05 dias úteis de cada mês; no caso do Bolsa Família, o benefício é pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês.

Importante: é válido ressaltar que o BPC não é uma aposentadoria, e sim, um benefício pago a um determinado grupo de pessoas – não sendo necessário ter contribuído pelo tempo estipulado pela classe.

Como funciona o Benefício? e qual o seu valor?

O benefício é concedido para brasileiros que têm renda mensal de no máximo 1/4 do salário mínimo e possuem algum tipo de deficiência – no qual deve ser comprovada através da Perícia Médica do INSS ou possuam mais de 65 anos de idade.

Como citado acima, o valor é proporcional ao salário mínimo. Com o reajuste que acontece todos os anos, o salário mensal pago pelo BPC será de R$ 1.302 – tal como o salário pago aos trabalhadores.

É válido ressaltar que o benefício é pago mensalmente, entrementes, em razão da falta de informação poucas pessoas conhecem o benefício e acabam não conseguindo usufruir do mesmo.

O BCP alcança apenas 5 milhões de pessoas em todo o Brasil, a previsão é que em 2023 esse benefício se estenda e chegue cada vez a mais pessoas que de fato precisam do auxílio.

Como se cadastrar para receber o benefício?

É bem simples! O primeiro passo como é necessário para tantos outros programas sociais, é estar com o cadastro ativo e válido no CadÚnico – com informações atualizadas e verdadeiras. Visto que em 2023 alguns cadastros do Bolsa Família serão bloqueados por falta de informações e fraudes.

Possuindo o CadÚnico atualizado, é necessário ter mais de 65 anos ou ser portador de alguma deficiência – com perícia médica válida e atualizada. Após isso, basta acessar o Meu Inss e solicitar o benefício enviando todos os documentos.

É válido lembrar que no caso de pessoas com deficiência, não importa a idade! A partir do nascimento se for comprovada alguma deficiência física ou mental que impeça o individuo de exercer atividades remunerados no presente ou no futuro, já poderá solicitar o benefício.

Todo o procedimento pode ser realizado através do aplicativo celular, entrementes, é necessário ir até uma agência da Previdência Social pessoalmente a fim de validar os dados e demais complementos no benefício.

