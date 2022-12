Arrase na Virada! Esta é a maquiagem PERFEITA para o seu signo

Quem não dispensa uma boa maquiagem está sempre em busca de se maquiar da melhor forma para inúmeras ocasiões. E, no que diz respeito à virada de ano, não seria diferente: a busca pela maquiagem perfeita para esse momento continua.

Quais seriam, afinal, as melhores escolhas?

Será que os tons mais neutros, por se tratar de um momento em que o uso da roupa branca se faz presente?

Ou será que, justamente por conta das roupas neutras, o uso de uma maquiagem mais forte se torna mais interessante, uma vez que ela terá mais destaque?

A verdade é que não existe necessariamente o certo ou o errado. Mas existe a maquiagem perfeita para cada signo, e aderir a ela de fato poderá fazer toda a diferença na hora de receber o ano novo com o pé direito!

Os detalhes da maquiagem perfeita para cada signo

Veja, abaixo, qual maquiagem mais combina com cada signo do zodíaco e, consequentemente, qual é a maquiagem perfeita para você:

Maquiagem para Áries

Áries é um signo quente, de fogo, e os lábios definitivamente são uma de suas zonas erógenas.

Para as mulheres, portanto, a aposta em um batom vermelho será certeira! E a combinação com um bom blush no mesmo tom certamente fará sucesso.

Maquiagem para Touro

Também reconhecidos pela sensualidade, os taurinos podem usar e abusar do olhar, na hora de criar a maquiagem.

Os olhos esfumaçados, por exemplo, serão uma ótima escolha.

Maquiagem para Gêmeos

As pessoas nascidas sob o signo de Gêmeos possuem a personalidade misteriosa, e até mesmo extravagante, como marca registrada. E isso também pode ser aplicado na maquiagem.

Brincar com cores e, principalmente, com contrastes, deixará a virada de ano ainda mais interessante!

Maquiagem para Câncer

Empáticas e doces, as mulheres de Câncer podem apostar, sem medo, em uma maquiagem perfeita que não possua tons fortes.

O uso de cores delicadas, como o rosa e os tons pastéis, é o mais indicado.

Maquiagem para Leão

As leoninas são enérgicas e definitivamente determinadas. E nada melhor do que uma maquiagem marcante para ajudar a expressar suas características.

Uma sobrancelha mais marcada e o uso de cores quentes e/ou vibrantes não deixará a mulher de Leão passar despercebida.

Maquiagem para Virgem

Seguindo a característica “organizacional” desse signo, a dica de maquiagem perfeita é aquela que usa contrastes, mas de forma básica.

A principal é: independentemente da escolha, o ideal é que envolva poucos produtos e, claro: que o resultado fique impecável.

Maquiagem para Libra

Libra é o típico signo que busca estar impecável tanto no modo de se vestir quanto na forma de se maquiar, mas sem recorrer ao exagero.

Portanto, para a maquiagem perfeita, nada melhor do que apostar no clássico “batom vermelho + rímel escuro”.

Maquiagem para Escorpião

O olhar marcante das mulheres de Escorpião merece uma maquiagem à altura.

A dica, então, é apostar em sombras, lápis e delineadores metálicos e brilhantes.

Maquiagem para Sagitário

As sagitarianas estão sempre em movimento, por isso a melhor escolha de roupa e maquiagem para a virada de ano deve envolver escolhas mais claras e desbotadas.

Acredite: sua personalidade cuidará de todo o resto!

Maquiagem para Capricórnio

Uma das grandes vantagens do signo de Capricórnio, no que diz respeito à beleza, é o fato de a maquiagem perfeita ser aquela mais natural possível.

Somente uma base e um rímel já são suficientes.

Maquiagem para Aquário

Se tem algo que as mulheres de Aquário detestam é a monotonia, inclusive no que diz respeito à maquiagem.

Para o Ano Novo, a melhor pedida é fugir do comum e apostar nas cores.

Maquiagem para Peixes

Peixes é criativo e gosta de se expressar.

Logo, as melhores opções de maquiagem para mulheres desse signo são aquelas que envolvem muita cor e brilho, beirando a magia. Não é à toa, por sinal, que Peixes fica ótimo com maquiagens holográficas.

Não invista apenas na maquiagem

Escolher a maquiagem perfeita é uma ótima iniciativa para ter uma virada de ano incrível.

Mas a escolha dos looks certos também pode ser considerada, não é mesmo?

Afinal, fugir um pouco do tradicional branco pode atrair ainda mais energias positivas para o ano que se aproxima.

