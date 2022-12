ALERTA! Nunca coloque estes 5 alimentos na geladeira

Que a geladeira é uma das principais aliadas na configuração das casas, isso é verdade. É nela que armazenamos, gelamos e conservamos alimentos, sejam eles naturais ou não.

No entanto, você sabia que é preciso tomar cuidado com o que você guarda nela? Isso porque nem todos os alimentos devem ser levados a geladeira e, na verdade, ficam bem melhores do lado de fora dela.

Nesse sentido, mesmo com a intenção de conservá-los por mais tempo, você pode acabar os perdendo ou comprometendo até mesmo a segurança alimentar de sua família.

Por isso, separamos uma lista com os 5 alimentos que não devem ser colocados na geladeiras. Veja quais são eles e descubra como armazená-los de forma correta.

A utilização da geladeira no dia a dia

Criada apenas em 1856, você já imaginou como seria uma vida sem geladeira? Na verdade, não precisamos ir muito longe, visto que, no Brasil, até a muito poucos anos atrás, esse eletrodoméstico era quase que artigo de luxo.

No entanto, atualmente, a geladeira é um item comum nos lares, desempenhando funções como manter alimentos resfriados, congelados, conservados e armazenados, com uma temperatura média que varia entre 1ºC a 7ºC.

Bom, dessa forma, a utilização desse item torna mais acessível uma alimentação de qualidade e durabilidade e, portanto, uma maior segurança alimentar. Apesar disso, existem alguns alimentos que levamos a geladeira, mas que na verdade não deveriam.

5 alimentos que devem ficar do lado de fora da geladeira

Apesar de suas diversas utilidades, não podemos sair colocando qualquer produto da geladeira achando que estamos agindo em prol de uma maior durabilidade deles. Na verdade, há aqueles que é melhor que você mantenha fora dela e salvar a sua segurança alimentar.

Veja a lista dos principais alimentos que o armazenamento deve ser outro.

Pó de café

Em primeiro lugar, o pó de café inicia essa lista por seu caráter bem sequinho e soltinho que, se levado a geladeira, essas características são arruinadas.

Esse item que é bastante comum no dia a dia dos brasileiros devem ser guardados em locais secos e em potes bem fechados, de preferência dentro dos armários.

Isso porque se levado a geladeira, o pó de café consegue absorver grande umidade e o odor do local, fazendo com que o seu sabor se modifique com as baixas temperaturas.

Batata

Este item pode surpreender muita gente, mas ao colocar batatas na geladeira, você estará a condicionando em um processo em que o amido se transforma em açúcar.

Além disso, na geladeira, a batata endurece e fica pouco saudável. Nesse sentido, o ideal é conservá-las em sacos de papel em ambientes frescos e longe da luz direta do sol.

Tomates

Além de tomates gelados não serem muito gostosos, ao serem armazenados na geladeira, eles podem apodrecer mais rapidamente e perder o seu sabor natural.

Sendo assim, quanto aos tomates, você pode guarda-los em fruteiras fora das sacolas plásticas e em locais secos e arejados.

Cebola

Quem nunca deixou alguma parte não utilizada da cebola dentro da geladeira, não é mesmo? Acontece que, depois de cortada, o ideal é que ela seja consumida por inteiro.

Isso porque além do odor e sabor das cebolas passarem facilmente para os outros alimentos, os tornando desagradáveis, na geladeira elas ficam murchas, borrachudas e até mesmo criam brotos.

Por isso, elas devem ser guardadas em fruteiras em locais frescos, assim como os demais itens dessa lista.

Banana

Por fim, temos essa fruta que é conhecida por sua versatilidade, sabor e facilidade. Muito popular no Brasil, por aqui temos o clima ideal para o desenvolvimento das bananas.

Nesse sentido, elas são as inimigas número um das baixas temperaturas e não se dão bem com a geladeira. Se armazenadas lá, as bananas escurecem, ficam mais secas e mudam o sabor completamente.

Sendo assim, mantenha as bananas em fruteiras em locais com circulação de ar, desde que não haja incidência direta de luz do sol.

