Novo salário-mínimo de R$ 6 MIL; entenda o valor

De acordo com a legislação trabalhista, o salário mínimo é o menor valor que um empregador pode pagar seu empregado mensalmente mediante contrato. Neste ano, este valor é de R$ 1.212 por mês, no entanto, o piso do ano que vem já foi definido por meio de uma Medida Provisória levada ao Congresso.

Desde que a moeda brasileira se estabilizou, o real, criado em 1994, o salário mínimo passa por uma correção anual que considera a média dos índices de inflação do país do ano anterior com o objetivo de, pelo menor, manter o poder de compra do trabalhador brasileiro.

Mas, afinal, a que se refere o piso de R$ 6 mil divulgado? Há alguma possibilidade do salário aumentar dessa maneira? Veja a matéria que preparamos para você e entenda de onde vem esse valor e o que já foi definido para 2023.

Entendendo o salário mínimo

Instituído pelo então presidente Getúlio Vargas na década de 1930, o salário mínimo possui como objetivo oferecer as condições básicas para que o trabalhador formal brasileiro consiga arcar com os gastos como alimentação, habitação, vestuário, lazer e higiene.

Sendo assim, um valor é estabelecido, pelo menos desde o Plano Real, anualmente para que esse poder de compra aumente ou, pelo menos, se mantenha o mesmo.

Para que isso aconteça, é preciso que o piso se reajuste a cada ano de acordo com o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Dessa forma, caso o salário mínimo aumente considerando apenas o INPC, podemos dizer que não houve aumento real.

No entanto, caso o salário mínimo aumente acima do índice, podemos falar em ganho real, que é quando o trabalhador vê o seu poder de compra sendo aumentado.

Salário mínimo de R$ 6 mil

Bom, como mencionado, o trabalhador formal brasileiro deve conseguir arcar com as despesas básicas de sua família que envolvem todos os aspectos da vida. Pensando nisso, longe de ser um plano de governo, mas sim uma pesquisa, o valor de R$ 6 mil de piso foi colocado a mesa.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a Dieese, o valor ideal do salário mínimo, para que uma família de quatro pessoas consiga ter acesso a alimentação, habitação, vestuário, lazer e higiene, como falado, deveria ser de R$ 6, 575,30 atualmente, bem acima dos valores vigentes atualmente.

Orçamento de 2023

Há pouco mais de uma semana, no dia 12 de dezembro, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) autorizou a Medida Provisória (MP) que aumenta o salário mínimo de R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00, que entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro.

Além da correção cobrir o valor do índice de inflação, o INPC, que variou em 5,8%, no próximo ano, o piso também passa por um aumento real que fica em torno de 1,5%, o que não vinha acontecendo nos últimos anos.

No entanto, os valores do salário mínimo para 2023 prometido pelos então candidatos à presidência da república Jair Bolsonaro (PL) e Lula da Silva (PT) eram maiores do que o que foi anunciado, chegando a, inclusive, R$ 1.400,00, o que não foi possível.

Piso nacional nos anos anteriores

É claro que o preço dos produtos era bem menor do que estamos acostumados hoje, mas você se lembra do salário mínimo de R$ 510 em 2010? E o de R$ 998 recentemente em 2019?

Veja o histórico de valores desde o início do milênio a seguir:

2000: R$ 151,00

2001: R$ 180,00

2002: R$ 200,00

2003: R$ 240,00

2004: R$ 260,00

2005: R$ 300,00

2006: R$ 350,00

2007: R$ 380,00

2008: R$ 415,00

2009: R$ 465,00

2010: R$ 510,00

2011: R$ 545,00

2012: R$ 622,00

2013: R$ 678,00

2014: R$ 724,00

2015: R$ 788,00

2016: R$ 880,00

2017: R$ 937,00

2018: R$ 954,00

2019: R$ 998,00

2020: R$ 1.045,00

2021: R$ 1.100,00

2022: R$ 1.212,00