Datas do Bolsa Família em janeiro de 2023? Veja o calendário

O Bolsa Família já foi confirmado pelo novo governo brasileiro, o qual assume o cargo de chefe do executivo a partir do mês de janeiro de 2023. Isso quer dizer que o Auxílio Brasil deixa de existir, e um novo programa será criado com as mesmas diretrizes. Na verdade, o programa social original será retomado por Lula e sua equipe.

Mais de 21 milhões de beneficiários serão impactados com essa mudança e já existe uma prévia do calendário de pagamentos para todos os que esperam as quantias ainda no primeiro mês do próximo ano.

Bolsa Família terá novo valor previsto em 2023

É preciso destacar que o Auxílio Brasil teve seu valor aumentado de forma provisória para R$ 600 na reta final das eleições de 2022. Porém, o valor previsto no orçamento de Bolsonaro para o ano que vem era de R$ 405. No entanto, o novo governo já confirmou que vai aumentar para R$ 600 definitivamente e ainda pagará mais R$ 150 para cada filho menor de 6 anos de idade dentro da mesma família.

Com isso, o benefício passa a ter um valor maior do que R$ 200 do original para quem tem filhos na idade prevista acima. A dúvida que fica neste momento diz respeito ao calendário de pagamentos do benefício de maior magnitude do Brasil em janeiro.

Provável calendário do Bolsa Família para janeiro de 2023

Ainda não foi divulgada nenhuma informação oficial sobre o calendário do Bolsa Família para janeiro a partir do Ministério da Cidadania. Ainda assim, analistas experientes já divulgaram algumas possíveis datas para cada um dos pagamentos.

Como é utilizado desde o começo, o final do Número de Inscrição Social (NIS) será o parâmetro para ordenar quem recebe primeiro:

Final do NIS 1 – 18 de janeiro;

Final do NIS 2 – 19 de janeiro;

Final do NIS 3 – 20 de janeiro;

Final do NIS 4 – 23 de janeiro;

Final do NIS 5 – 24 de janeiro;

Final do NIS 6 – 25 de janeiro;

Final do NIS 7 – 26 de janeiro;

Final do NIS 8 – 27 de janeiro;

Final do NIS 9 – 30 de janeiro;

Final do NIS 0 – 31 de janeiro.

Onde será depositado o valor em janeiro?

Os valores do Bolsa Família devem continuar sendo creditados nas contas do app Caixa Tem ou em conta da Caixa de cada um dos beneficiários do programa. O que se sabe é que o valor realmente deve se manter fixo nos R$ 600 e contar com o acréscimo de R$ 150 para cada filho ou criança menor de 6 anos de idade presentes no mesmo núcleo familiar.

É preciso procurar um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) para atualizar as informações do Cadastro Único. Já que dessa maneira, o cidadão terá acesso às bonificações presentes no programa social.

