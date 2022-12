Buzinar depois das 22h dá MULTA! 5 motivos BOBOS que podem render multas no trânsito

Temidas por qualquer motorista, as multas no trânsito existem por um motivo muito simples: garantir a segurança tanto dos motoristas propriamente ditos quanto de pedestres.

Por isso, segui-las é de extrema importância. Principalmente quando lembramos que as mesmas representam penalidades, sendo elas as financeiras e também aquelas ligadas diretamente à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ao direito de dirigir.

Até mesmo alguns motivos aparentemente bobos podem render multas, como os exemplos listados no próximo tópico.

Motivos “bobos” que rendem multa no trânsito e merecem atenção do motorista

Existem 5 motivos considerados “bobos” por muitos motoristas, mas que rendem sim multas no trânsito e, por isso, devem ser evitados.

São eles:

1. Acionar a buzina depois das 22h

Que é proibido buzinar em locais específicos, independentemente do horário, todos sabem: ao lado de hospitais e dentro de túneis, por exemplo, esse “acessório” do veículo não deve ser usado.

O que nem todos sabem, porém, é que no período das 22h às 06h é terminantemente proibido acionar a buzina em literalmente qualquer local.

2. Estar com o estepe do carro careca

Nenhum dos quatro pneus utilizados no veículo deve estar careca, a fim de garantir uma boa dirigibilidade de acordo com o terreno e, principalmente, a fim de evitar derrapagens e acidentes.

Logo, é imprescindível que o estepe também esteja sempre em boas condições. Afina, ele irá substituir um dos pneus em algum momento.

3. Não usar os limpadores de parabrisa em dias de chuva

Por incrível que pareça, há quem escolha dirigir sem acionar os limpadores, nos dias de chuva.

E isso, obviamente, representa um grande perigo para quem está atrás do volante e, também, para quem está perto do veículo. Não sendo à toa que esse é um dos motivos “bobos” que rendem multa no trânsito.

4. Não utilizar os faróis nos túneis

Esta, na verdade, é uma informação que muitos motoristas desconhecem.

Mas a verdade é que, sim: mesmo sendo durante o dia, e mesmo tendo a iluminação do próprio túnel, é obrigatório trafegar nesses espaços com os faróis acesos, de modo a ter maior visibilidade.

5. Não utilizar o pisca-alerta sempre que necessário

Mesmo nos momentos de emergência ou imobilização, em que é preciso parar o veículo “do nada”, há quem se esqueça desse detalhe.

Há, ainda, quem ignore a sinalização que determina o uso do pisca-alerta. E, em todos esses contextos, certamente o motorista irá receber uma multa, caso haja fiscalização no local.

Atenção às penalidades

Vale reforçar que receber multas no trânsito não é uma experiência igual para todos os motoristas.

Afinal, o valor de cada multa varia de acordo com sua gravidade, além da pontuação na carteira.

Por exemplo:

Por não usar os faróis em túneis o motorista comete infração média, o que representa uma multa de R$ 130,16, mais 4 pontos na CNH.

Cada categoria de multa (leve, média, grave e gravíssima) representa uma pontuação e penalidades financeiras específicas, cabendo ao condutor ficar atento.

