MEI poderá receber Bolsa Família em 2023? Confira as regras

É de cunho público que em 2023 o Auxílio Brasil chegará ao fim! Dando lugar novamente ao antigo programa do Governo Federal, o Bolsa Família. Entrementes, algumas dúvidas cercam o programa: tanto em relação ao valor das parcelas como principalmente quem tem direito a receber. Visto que o benefício é destinado a famílias de baixa renda, mas será que outras classes, como por exemplo: os MEIs podem receber? Veja abaixo os valores, datas e quem tem direito a receber.

Decidido! MEI pode receber Bolsa Família em 2023

O Bolsa Família é um programa que possui como principal intuito amenizar a pobreza extrema no país. Com isso, famílias que possuem renda per capita entre R$ 0-210 reais podem receber o benefício.

Entretanto, os MEIs também podem – mas precisam estar enquadrados dentro de algumas regras, que acabam limitando os seus negócios – sendo necessário ver se de fato vale a pena se limitar para continuar recebendo o benefício.

O microempreendedor individual (MEI) também é um brasileiro como qualquer outro, e por esse motivo poderá receber o Bolsa Família. Mas é necessário se enquadrar na chamada regra de emancipação – isto é, o valor pode até ultrapassar a renda per capita máxima exigida, de R$ 210 – mas as famílias que tiverem um MEI como componente do núcleo familiar, não podem ter renda per capita ultrapassando os R$ 525 reais.

Portanto, com base no faturamento mensal do MEI – será decidido se ele poderá ou não continuar tendo direito ao benefício; visto que se limitar para receber menos de R$ 1000 reais pode ser algo bem arriscado para algumas pessoas.

Qual será o valor do Bolsa Família em 2023 para os MEIs?

O valor será igual para os demais brasileiros. Por enquanto, segue-se em segredo o real valor, se de fato será de R$ 600 reais ou não – mas algo já é certo, poderá chegar até os R$ 1000 reais! Oficialmente, o valor divulgado foi de R$ 405 reais, entretanto, com adicional de R$ 150 por cada integrante de até seis anos.

Desse modo, uma família que possui quatro filhos de até seis anos de idade, terá um adicional de R$ 600 reais no fim do mês – já sendo uma excelente ajuda na renda familiar.

Voltando para os MEIs, os valores a serem recebidos serão iguais – e estarão sob as mesmas regras e medidas: podendo receber não somente o valor em si, como o adicional prometido pelo Governo.

E de fato vale a pena?

Bom, é um fator a se pensar! O MEI que optar por receber o Bolsa Família, terá que limitar o seu negócio a um valor muito baixo – porque se por ventura a renda liquida ultrapassar os R$ 525 automaticamente ele terá seu nome cancelado no programa.

Portanto, se acorrentar por causa de valores baixos pode ser algo não tão vantajoso – diferente das demais pessoas, os MEIs possuem um negócio próprio e acabam desejando aumentar e progredir mais ainda.

E então, ansioso para 2023?

