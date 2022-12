CPF será cancelado para quem fizer ISSO; fique alerta

Muitas pessoas adotam algumas inciativas, como atraso no pagamento de um financiamento, e ficam preocupadas desejando saber se o CPF será cancelado ou não.

E essa é uma preocupação extremamente válida, uma vez que, estando com o Cadastro de Pessoa Física irregular por qualquer motivo um indivíduo fica proibido de fazer inúmeras coisas.

Não será possível tirar o passaporte para viajar para fora do país, por exemplo, e muito menos receber um prêmio da loteria, caso seja o ganhador. O CPF cancelado impossibilita, ainda, a aquisição de financiamentos ou empréstimos, a movimentação de contas bancárias, a participação em concursos públicos e até mesmo o recebimento dos salários da aposentadoria.

Quem está em busca de emprego, mas não está com esse documento em dia, também pode encontrar muitas dificuldades pelo caminho, pois é comum que as empresas se neguem a fazer a contratação.

O CPF será cancelado em condições bem específicas

Os casos em que o CPF será cancelado, porém, são muito específicos, e podem ser evitados com uma simples iniciativa de cada pessoa: prestar a devida atenção às suas obrigações junto à Receita Federal e às informações que constam no próprio documento, por exemplo.

Isso por que os motivos que mais levam ao cancelamento são aqueles ligados à inconsistência das informações: se houver qualquer dado errado, há bloqueio do cadastro. E o mesmo ocorre se for identificado mais de um Cadastro de Pessoa Física no nome da mesma pessoa, uma vez que cada brasileiro pode ter somente um.

Uma declaração de Imposto de Renda feita da forma errada, sem fornecimento dos dados necessários, é outro fator que leva ao bloqueio do CPF, assim como qualquer tipo de registro que leve a uma decisão administrativa ou judicial.

A melhor forma de evitar qualquer tipo de problema, portanto, como já citado, é sempre cumprir corretamente com as obrigações junto ao governo de modo geral e, ainda, checar regularmente se o documento está “em dia” ou não.

Veja também: Renovar a CNH com 50% de DESCONTO? Estas são as pessoas que podem fazer isso

Como checar a se um CPF está regular ou não

Para saber se um CPF será cancelado (ou se já foi) é possível fazer a checagem diretamente no site da própria Receita Federal, por meio do link https://bit.ly/2Y49ddI.

Será preciso informar o respectivo número cadastrado no documento, e a data de nascimento do seu titular. Em seguida, já será possível ver todas as informações ligadas ao cadastro.

Importante frisar que pessoas falecidas automaticamente passam a ter o CPF cancelado, de modo que o documento não possa ser utilizado por ninguém.

Outro ponto importante a se atentar é em relação à segurança: qualquer pessoa que tenha o CPF roubado deve agir rapidamente, para que o mesmo não seja duplicado, por exemplo.

O processo para regularizá-lo, se necessário, também pode ser feito por meio do site da Receita Federal. E, caso seja necessário buscar auxílio presencial, o próprio sistema do site irá informar.

Veja também: Regras para 2023: como fazer o CADASTRO no Bolsa Família