Ceia de Natal está 11% MAIS CARA; aprenda a economizar

O final de ano é um período repleto de momentos maravilhosos, e um deles, um dos mais aguardados pela maioria das pessoas, por sinal, é a ceia de Natal.

Em 2022, assim como em anos anteriores, muitas famílias já estão se preparando em relação a quais itens incluir nesta refeição. E, por conta disso, talvez já tenham percebido que terão que gastar um pouco mais, ou fazer alguns ajustes no cardápio para não estourar o orçamento.

E não se trata de uma simples percepção: segundo o Procon, de fato os itens que fazem parte da ceia estão com preços mais elevados, quando comparados com os preços praticados em 2021 no mesmo período.

Mais detalhes, a seguir.

Dados do Procon mostram significativa alta nos preços

No último dia 14, uma publicação do Procon mostrou que, de fato, a ceia de Natal esse ano estará mais cara, afetando principalmente as pessoas que não se planejaram com antecedência para esse momento.

De acordo com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, a diferença nos preços, entre o que era visto nas prateleiras em 2021 e o que encontramos agora, pode ser de pouco mais de 75%.

Um simples panetone de chocolate, por exemplo, pode ser encontrado por aproximadamente R$ 40 em um supermercado, enquanto em outro seu preço pode ultrapassar R$ 60.

O mesmo produto, da mesma marca e do mesmo tamanho, mas com diferença significativa no preço, a depender do local da compra. E o mesmo ocorre com outros itens que costumam ser procurados nessa época do ano.

Dicas para ter uma ceia de Natal mais econômica em este ano

Quem deseja ter um ceia de Natal farta e econômica, portanto, precisa recorrer a dicas específicas.

Alguns exemplos do que fazer incluem:

Pesquisar os preços em pelo menos dois supermercados

Com preços tão variáveis, de um estabelecimento para o outro, pesquisar até encontrar as melhores condições de compra é fundamental.

E, se as compras forem em quantidades maiores, ir até os famosos atacados também é uma boa pedida, uma vez que nesses locais quanto maior for a compra, maior é a economia.

Fazer as compras com a maior antecedência possível

Essa tarefa não é difícil, pois muitas famílias usam o mesmo cardápio ano a ano, como tradição. Então, já sabendo quais serão os pratos da ceia de Natal, se torna muito mais fácil comprar os ingredientes com antecedência.

Lembrando que seguir essa dica ajuda a economizar dinheiro e, também, a economizar tempo, considerando que quanto mais perto do Natal chegamos, mais cheios os supermercados ficam.

Remanejar o cardápio

Por fim, outra ótima dica é remanejar o cardápio, de modo a substituir alguns ingredientes ou pratos por versões mais econômicas.

O famoso peru de Natal, por exemplo, pode dar lugar a outra ave na ceia.

Ceia essa que, com planejamento, pode ser mais especial do que o esperado.

