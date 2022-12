Caixa Tem foi BLOQUEADO! Aprenda a sair da enrascada

Se você não está conseguindo mais acessar o seu aplicativo Caixa Tem, pode ser que ele esteja bloqueado. No entanto, este app é tão funcional e necessário para tantas coisas, que é preciso resolver logo a situação.

Para desbloquear é, na verdade, bastante simples e o usuário mesmo é quem pode solucionar o problema e fazer com que tudo volte a normalidade. Para isso, vamos te explicar um passo a passo de como proceder nestes casos.

Sendo assim, veja como solicitar o desbloqueio do seu Caixa Tem e voltar a acessar todas as suas ferramentas disponíveis.

Sobre o Caixa Tem

Antes de mais nada, vamos entender melhor sobre como o aplicativo funciona e quais são as suas funcionalidades.

Criado apenas em 2019 para disponibilizar dinheiro aos que recebiam as parcelas do Auxílio Emergencial durante a pandemia e conhecido como “o banco de todos os brasileiros”, o Caixa Tem já faz parte do dia a dia das finanças de milhões de famílias brasileiras beneficiárias de programas de assistência social e transferência de renda.

De acordo com o site oficial da Caixa Econômica Federal, na página que trata exclusivamente sobre o aplicativo, o Caixa Tem foi criado para facilitar o acesso de todos a serviços e a transações bancária.

E, de fato, o app cumpre o que promete por seu design simplificado e por contar diversas funcionalidades em um lugar só. Dentre elas, destacam-se:

antecipação do Saque-Aniversário FGTS;

PIX;

depósitos e transferências de dinheiro;

poupança;

pagamento de boletos;

cartão de débito virtual;

pagamento da maquininha;

contrato de habitação;

empréstimo, e mais.

Aplicativo bloqueado: e agora?

Bom, se o seu Caixa Tem está bloqueado e você está sem acesso aos seus serviços, para desbloquear, você mesmo pode realizar a solicitação e voltar a normalidade.

Antes de mais nada, vamos entender porque isso acontece.

Geralmente, os aplicativos em geral e, sobretudo, aqueles que envolvem contas bancárias e transições financeiras, possuem medidas de segurança contra roubo de dados, hackers, fraudes, etc.

Dessa forma, para evitar que algum ataque ocorra contra esse tipo de conta, se o aplicativo entender que a ação não é segura, ele é bloqueado para acesso. Isso pode ocorrer por engano também, quando o usuário fornece senhas erradas até o acesso ser impedido, por exemplo.

Quando isso ocorre, os usuários recebem uma notificação de que o app foi bloqueado e, para desbloquear, é preciso solicitar o desbloqueio.

Primeiramente, se ainda não estiver baixado, baixe o Caixa Tem no seu celular, que está disponível para Android (https://bit.ly/3v7nPL7) e iOS (https://apple.co/3HN6IpF), e faça o seu login com CPF e senha.

Feito isso, na tela inicial, clique em “Liberar acesso”, a primeira opção da lista. Logo depois, o aplicativo irá te redirecionar para um chat com um bot, ou seja, com respostas automáticas. Dessa forma, envie uma foto dos seus documentos pessoais, se certificando de que o local esteja iluminado.

Após o envio dos documentos, a solicitação entra em análise, o que pode demorar ate 48h para que o acesso seja liberado novamente.

