Aprenda a JOGAR na Mega da VIRADA utilizando apenas o seu celular

A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena que ocorre uma vez por ano, na noite do dia 31 de dezembro. Esse é o maior evento nas loterias do Brasil, tanto pela soma de bilhetes lotéricos vendidos quanto pelos exagerados prêmios que se acumulam a cada ano para este sorteio.

Se a informação a cima te deixou bem interessado, saiba que da para realizar a apostar na Mega da Virada de 2022 pela internet – especificamente pelo site Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

Na edição deste ano, a sorte conta com um valor estimado de R$ 450 milhões – o maior de toda a sua história. Os interessados podem tentar a sorte até às 19h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro, e o sorteio acontece logo depois, às 20h. O bilhete unitário de 6 números custa cerca de R$ 4,50, e pela Internet, é preciso gastar um valor mínimo de R$ 30 em jogos.

Lembrando que, não há quantidade limite de apostas por pessoa e o prêmio principal da Mega da Virada não acumula.

No site, há a opção de escolher os números entre os 60 disponíveis, ou usar o formato “Surpresinha”, no qual o sistema seleciona suas dezenas automaticamente. Vale acrescentar que, para apostar, não é preciso ter conta Caixa e a única forma de pagamento é via cartão de crédito.

Veja no passo-a-passo abaixo, como apostar na Mega da Virada pela internet.

Aposta na Mega da Virada pela internet