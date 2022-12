É verdade que o horário de verão vai RETORNAR a partir de janeiro?

O retorno do Horário de Verão a partir de 2023 cria um debate entre os brasileiros ultimamente. No último dia 7, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu uma enquete pública em sua página na rede social Twitter para consultar os brasileiros acerca da retomada da medida.

Além do resultado da enquete, houve diversos comentários debatendo sobre o retorno ou a continuidade do horário atual, em especial, sobre a “eficiência energética”.

Porém, nem todo mundo sabe o que significa o Horário de Verão, para que serve e como ele funciona.

Acompanhe conosco e não perca nenhum detalhe destas dúvidas.

O Horário de Verão irá retornar no próximo ano?

Em primeiro lugar, a enquete no perfil de Lula foi encerrada 24h depois de sua postagem. Nesse tempo, os resultados estabeleceram a vitória para o “sim” com mais de 66,2% dos votos dos internautas. Por outro lado, a resposta “não” recebeu 33,8% do total de 2,3 milhões de votos obtidos ao longo do período.

Apesar da iniciativa da votação na rede social, não há decisão oficial sobre o retorno do Horário de Verão ou quando ele vem.

A princípio, essa medida foi extinta oficialmente no ano de 2019, por meio de um decreto do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Todavia, o Ministério de Minas e Energias (MME) solicitou uma análise sobre seu retorno em agosto deste ano.

O pedido foi enviado para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). De início, a intenção era investigar um possível benefício do retorno do mecanismo para gerar mais economia aos consumidores de energia solar durante os horários de maior atividade no país.

Em setembro, a ONS passou uma nota à imprensa em seu site informando sobre o estudo relacionado à adoção do Horário de Verão.

Basicamente, o resultado dos estudos comprovou não haver economia significativa de energia.

Sendo mais específico, o órgão concluiu que a redução no horário de pico, das 18h às 21, é compensada pelo aumento do consumo em outros períodos do dia, especialmente durante a manhã. Além disso, estimativas mostraram que o Horário de Verão não afetaria o atendimento.

Em especial, o Horário de Verão não afeta o consumo durante o período da tarde, principalmente porque a maior demanda é registrada nessa parte do dia. Portanto, os ganhos e benefícios não são relevantes para o Sistema Interligado Nacional (SIN) – atualmente, o principal sistema hidrotérmico para produção e transmissão de energia no país.

Apesar disso, a nota reconhece que tal decisão cabe ao Governo Federal. Em outras palavras, a análise procura oferecer bases técnicas e científicas para que a deliberação seja realizada entre as instâncias responsáveis no Executivo.

Para que serve o Horário de Verão?

Um dos maiores divisores de água entre os brasileiros, como exemplificado anteriormente, o Horário de Verão é uma herança da política do Brasil. Com instituição durante o Governo Vargas, desde 1931, a prática surgiu inicialmente em outros países até chegar no território brasileiro.

No inicio, o motivo mais importante do Horário de Verão é a leve troca da luz artificial ou energia elétrica, por mais tempo de exposição solar. Para isso, o Governo instituía o adiantamento dos relógios em 60 minutos durante as estações da primavera e verão.

Ou seja, o mecanismo causava um ganho de tempo adicional de luminosidade no fim da tarde. Por isso, os brasileiros adiavam a utilização de lâmpadas, eletrodomésticos e outros materiais de consumo de energia elétrica, visando economizar cerca de 5% da demanda usual.

