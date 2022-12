Bancos emitem COMUNICADO GERAL para o fim do ano; fique atento

Com a chegada do fim do mês de dezembro, mais e mais feriados se aproximam. É necessário estar atento ao horário de funcionamento dos serviços gerais a fim de evitar possíveis imprevistos. Dentre os serviços que irão ser interrompidos durante alguns dias, os bancos encontram-se na lista! Embora muitos brasileiros tenham migrado para a era dos bancos digitais, ainda há uma boa parcela da população que utiliza-se diariamente dos bancos tradicionais! Veja abaixo o horário de funcionamento dos bancos e os dias trabalhados.

Confraternizações de fim de ano

Fim de ano é o momento de todos se confraternizarem! Presentes, boas energias, etc. São marcas populares dessa época do ano – entrementes, há algo a ser destacado: e como ficam os bancos? Visto que há pessoas que recebem pagamentos, precisam pagar boletos, etc – por isso é tão importante saber a fim de evitar atrasos, imprevistos e dor de cabeça.

A seguir, as informações apresentadas são com base na Febraban – Federação Brasileira dos Bancos. Os bancos brasileiros ficarão de portas fechadas nos dias 24 e 25 de dezembro – em razão do Natal. Bem como com a chegada de 2023, os bancos ficarão de portas fechadas nos dias 30, 31 e 01 de janeiro.

Desse modo, as agências nos demais dias irão funcionar em tempo regular – como prevê o regulamento de cada banco; entrementes, as demais folgas e confraternizações são de caráter individual e devem ser realizadas foram do horário de expediente.

É válido ressaltar que a medida é cabível para as agências – os Caixas Eletrônicos espalhados pelo país continuarão a funcionar perfeitamente. Os boletos com vencimento, terão sua data adiada para o próximo dia útil.

Por que as empresas privadas possuem menos recessos?

Em geral, as empresas privadas estão sob o controle de empresários que não possuem qualquer relação com o poder público e não recebem dinheiro ou verbas do governo – desse modo, torna-se mais difícil parar alguns dias a sua produção – significando até mesmo um grande impacto econômico nos demais dias do mês.

Em contrapartida, órgãos públicos possuem mais liberdade para recessos visto que a sua verba é pública, tornando-se mais acessível oferecer folgas, recessos, etc.

É obrigatório trabalhar nesses dias?

Depende! Nos dias marcados como feriados nacionais, não! Mas nos demais dias, vai depender bastante da instituição – principalmente se for privada. Os termos acima são válidos apenas para instituições bancárias, e não demais trabalhos – sejam eles públicos ou privados.

Sendo válido ressaltar que tanto o feriado do Natal como o dia de Ano Novo, cairão no domingo – desse modo, a grande maioria das pessoas estarão automaticamente de folga.

Portanto, para evitar problemas ou começar o ano novo desempregado (brincadeiras à parte) é importante estar atento ao cronograma individual de cada empresa, a fim de verificar os dias de trabalho, recesso e possíveis folga.

Logo menos chegará 2023, que já promete ter mais feriados do que o ano de 2022 – a fim de que todos consigam um bom descanso.

