Nubank libera até R$ 5 MIL de LIMITE hoje (15); saiba como

O banco digital Nubank com certeza pode ser considerado um dos mais utilizados pelos brasileiros decorrente de sua praticidade, eficiência, benefícios e vantagens que oferecem em uma conta desse aplicativo. A cada mês, o Nubank lança uma novidade, ou seja, uma atualização e isso faz com que cada vez sua rede de clientes venha a crescer.

E o melhor de tudo é que quando a pessoa abre a conta, ela ganha o cartão de crédito, porém o limite só começa com R$ 50 (é uma boa oportunidade para quem tem nome sujo provar que consegue efetuar o pagamento na data certa e esse limite ir crescendo). Vale destacar que o seu limite pode ser maior, de acordo com a renda que possui.

Cartão de crédito do Nubank

Para melhorar, o banco Nubank lançou uma ferramenta que se chama construção de limite, ou seja, a pessoa consegue reservar o valor que deseja para ser utilizado como crédito, por exemplo, você quer gastar R$ 500, você pode depositar esse valor na conta e reserve como crédito. Lembrando que esse valor que fica reservado não está disponível depois para uso, somente após a futura ser paga. Assim que ocorrer o pagamento o valor é liberado.

Isso pode ajudar na educação financeira, assim a pessoa tem mais controle do uso do cartão de crédito e tem consciência para efetuar o pagamento na data certa para assim o valor ser liberado. Se por acaso o cliente não conseguir efetuar o pagamento, o banco vai utilizar o dinheiro que estava na reserva para pagar a fatura.

O melhor de tudo é que o Nubank divulgou que nessa construção de limite o cliente pode chegar até R$ 5 mil no cartão de crédito, além de vantagens de poder fazer compras internacionais, seja pessoalmente ou virtual.

Como faço para liberar o crédito de até R$ 5 mil?

Como citado acima, o Nubank é desejado pela sua praticidade, tudo fica fácil de resolver no aplicativo, segue os passos:

1 passo – Entre no aplicativo

2 passo – Clique no menu de cartões de crédito

3 passo – Depois, clique em “Ajustar o limite”

4 passo – Por último, clique em “reservar limite” e escolha o valor que deseja, no caso R4 5 mil.

A nossa dica é que se você deseja ter um valor alto de limite de crédito primeiro faça uma planejando para não se endividar e ter consequências depois.

Como aumentar o limite do cartão de crédito do Nubank?

São dicas básicas porém essenciais: Pague a fatura em dia, se possível até mesmo antes do vencimento. Quando for escolher a data de pagamento da fatura, tente sempre deixar próximo do seu pagamento, pois assim que receber você já paga a fatura e não utiliza o dinheiro para outra coisa.

