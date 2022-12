Natal ficou MAIS CARO em 2022; veja como economizar na ceia

Natal está quase chegando e as pessoas que estão pesquisando para comprar as coisas para fazer a Ceia já estão se deparando com o preço lá em cima. E como prova disso, o economista Fernando Agra conseguiu fazer um levantamento que comprova que a Ceia de 2022 vai sair mais cara, principalmente para as famílias que não se planejaram antes.

O economista compartilhou dados que mostram um aumento absurdo, cerca de 16,2% a mais em relação ao ano de 2021. Essa pesquisa foi feita com dados através do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) que foi feito pelo IBGE.

O ponto que está deixando a Ceia mais cara são os alimentos. Uma das principais causas pode ser também a taxa de câmbio pois como o dólar está alto, automaticamente a exportação aumenta e assim as coisas do mercado interno diminui, por isso o preço está bem alto.

Por isso resolvemos fazer esse texto com algumas dicas que podem te ajudar a economizar neste natal de 2022.

Como economizar no natal?

Natal é uma data muito especial, se comemora o nascimento de Jesus e, com isso, é uma época que muitas famílias se juntam, comemoram também que fim do ano está chegando, por ser uma data tão esperada todo mundo quer fazer uma ceia bem bonita.

Por mais que esteja tudo muito caro, se pesquisar bem você pode encontrar opções mais em conta para colocar na mesa, tente sempre ter uma lista dos alimentos principais que precisa e procurar ofertas.

Pois para você gastar menos vai ter que procurar por opções mais baratas, e se for uma boa pesquisa, você consegue encontrar bons alimentos com ótimo preço. Essa é uma dica que podemos te dar para ajudar a economizar.

Ou seja, você indo ao mercado tente procurar marcas que não são famosas, essas sim são as mais caras e existem tantas outras marcas mais baratas que são bem gostosos os alimentos. Se caso quiser comprar frutas opta pelas quais são as frutas dessa época, assim estarão mais em conta porque terão grande quantidade no mercado.

Outra dica é para que não deixe para comprar os ingredientes em cima da hora, porque assim você não conseguirá fazer uma pesquisa e conseguir bons alimentos mais em conta.

Além disso, uma boa organização sempre evita confusão, ao menos com um mês antes do natal já é melhor ter uma lista com tudo que vai precisar, assim você e a sua família já poderão ir atrás disso com calma e assim toda a família poderá economizar.

Lembrando que nessa época de natal os preços variam muito, vai depender da quantidade que ainda tem no mercado, e se você tem uma lista é até mais fácil para você encontrar grandes promoções.

