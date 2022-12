Cadê o salário-mínimo de R$ 1.400? Veja quanto será em 2023

A segunda metade deste ano de 2022 foi marcado por grande disputa eleitoral presidencial que se resumia não só mas basicamente, em dois polos bastante distintos. Nesse sentido, promessas sedutoras vieram dos dois lados, sobretudo no que dizia respeito aos benefícios sociais.

Dessa forma, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu que o salário mínimo em 2023 seria de R$ 1,4 mil. No entanto, a Medida Provisória (MP) assinada por ele nesta última segunda-feira, dia 12 de dezembro, determina um piso nacional menor do que o esperado.

Sendo assim, veja o que diz a MP e qual é o valor do salário mínimo para o ano que vem.

Salário-mínimo: para que serve

O salário mínimo é o piso nacional salarial, ou seja, o menor valor que pode ser pago aos trabalhadores de carteira assinada. Nesse sentido, ele se refere ao piso aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, bem como também para aos aposentados e pensionistas do INSS.

Criado em 1940 pelo então presidente Getúlio Vargas, o valor é justificado através do seu objetivo, que é o de possibilitar, ao empregado formal, condições de arcar com as necessidades de alimentação, habitação, transporte, higiene e vestuário.

Dessa forma, a cada ano o salário mínimo deve ser reajustado, pelo menos, de acordo com as taxas de inflação do ano anterior, para que o trabalhador não perca o seu poder de compra.

Medida Provisória assinada: qual será o valor do salário mínimo no ano que vem?

De acordo com o portal oficial do governo “gov.br”, o Ministério da Economia ajustou o valor do piso nacional salarial de R$ 1.212, o atual valor, para R$ 1.302, ou seja, R$ 90 a mais para ser pago a parir do dia 1° de janeiro de 2023.

No entanto, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que assinou a medida de reajuste, prometeu durante campanha eleitoral que o valor do salário mínimo no ano que vem seria de R$ 1,4 mil, quase R$ 100 a mais do que o estabelecido e R$ 200 a mais em relação ao valor de 2022.

A Medida Provisória, que se refere ao texto que deve ser ainda confirmado e convertido em lei, foi assinada na última segunda-feira, dia 12 de dezembro e foi publicada pelo Diário Oficial da União, no qual o atual presidente da república autoriza o aumento para R$ 1.302.

Apesar do valor estar bem abaixo do prometido, ele conta com um ganho real em relação à correção. Ou seja, o valor foi reajustado acima das taxas de inflação. Dessa forma, o aumento representa uma taxa de 5,8%, nos quais 1,5% seria de aumento real, o que não acontecia há quatro anos.

Reajustes do salário mínimo dos últimos anos

