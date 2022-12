ATENÇÂO! Parcela de até R$ 1.3 mil em 2023? Veja as datas

Quem não gosta de boas notícias, não é? Ontem foi anunciado pelo Diário Oficial da União a liberação do pagamento das parcelas referentes ao PIS 2023. Tendo como ano-base 2021, os valores serão determinados mediante os meses trabalhados e podem chegar até R$ 1.302 reais! Veja abaixo abaixo quem tem direito ao benefício e quais são as datas de saque.

Trabalhadores podem receber até R$ 1.302 reais em 2023

Os trabalhadores que atuam no setor privado têm o direito de receberem anualmente o PIS – de acordo com o ano-base da cotação do salário mínimo. Em 2023, o ano-base será 2021 e em proporção ao salário mínimo – as parcelas podem ultrapassar os R$ 1.300 reais.

Entremetes, só possui direito ao PIS 2023 os trabalhadores que no ano de 2021 receberam até dois salários mínimos, trabalharam por menos 30 dias em 2021 e estão com os dados ativos e atualizados no PIS/Pasep por ao menos cinco anos.

É válido ressaltar que o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e é destinado aos trabalhadores de empresas privadas – o benefício para os demais trabalhadores é o PASEP e é pago pelo Banco do Brasil.

Importante: em decorrência da covid-19, os pagamentos do PIS/Pasep foram atrasados – sendo levados em prioridade o pagamento dos auxílios emergenciais, por essa razão, o pagamento segue ‘atrasado’ e está sendo pago com base nos anos que se passaram.

Além disso, os pagamentos serão pagos conforme o calendário do PIS 2023 – e terá como base os novos valores do salário mínimo – e podem ser consultados por várias plataformas.

Como consultar os valores do PIS 2023?

Como citado, o valor do PIS 2023 é baseado nos mês trabalhados. A cada mês o valor é somado ao caixa final. Desse modo, para consultar o valor que deverá ser retirado no PIS 2023 é necessário que o trabalhador tenha em mãos o seu número do NIS e dados do Cartão Caixa.

Ou então, esteja devidamente logado no aplicativo Caixa Tem – desse modo, conseguirá ver o histórico de saques e obter as demais informações dos valores pagos e que poderão ser retirados no ano de 2023. É válido ressaltar que em hipótese alguma a Caixa Econômica Federal irá solicitar taxas para a liberação do pagamento.

Como sacar o PIS 2023 agora?

Ainda não é possível sacar os valores referentes ao PIS 2023, visto que o benefício só será pago no próximo ano. Entrementes, daqui há alguns dias o calendário do PIS 2023 será divulgado e provavelmente seguirá o mesmo modelo do PIS 2022, com pagamentos começando em fevereiro e se estendendo até o mês de dezembro.

Portanto, o calendário do PIS 2023 ainda não foi divulgado. Sabe-se que os trabalhadores que trabalharam apenas 1 mês no ano-base, irão ganhar somente R$ 101 – e o valor é somado a ele mesmo a cada mês trabalhado – chegando até R$ 1.302.

É válido ressaltar que há divergências de informações, e há quem diga que o valor será de R$ 1.320 – entretanto, são cálculos realizados com as informações oriundas de fontes não oficiais – em breve o Governo deverá anunciar os valores oficiais dos benefícios citados.