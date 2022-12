Caixa alerta para FIM DO ABONO neste mês; ainda dá para fazer saque em dobro

Ganhar dinheiro é bom, não é? E se for em dobra? Melhora mais ainda! O prazo para o saque do PIS/Pasep em dobro está acabando e irá se estender até o dia 29 de dezembro. Entrementes, até lá é possível realizar o saque do benefício e conseguir usufruir das festas de fim de ano da melhor maneira possível! É válido ressaltar que nem todos os trabalhadores têm direito ao benefício em dobro, saiba quem tem e como sacar o benefício.

PIS/Pasep em dobro! Saque agora mesmo.

Antes de tudo, o PIS/Pasep em dobro não é um novo benefício, mas uma espécie de reajuste do benefício original. Os abonos referentes aos anos de 2019 e 2020 foram esquecidos por algumas pessoas de serem retirados – por vários problemas, inclusive em razão da covid-19.

Desse modo, esses benefícios que não foram retirados pelos seus donos podem ser sacados até o dia 29 de dezembro – a fim de sanar todos os débitos envolvendo o Governo Federal e o trabalhador.

É válido ressaltar que o benefício está sendo liberado desde o mês de fevereiro – em razão da covid-19 muitos benefícios foram atrasados e com isso o PIS/Pasep acabou saindo um pouco de cena para o pagamento das parcelas do Auxílio Emergencial.

Veja também: App dá até R$ 200 de CRÉDITO “natalino” na hora mesmo com nome sujo

Todos os trabalhadores têm direito ao benefício em dobro?

Não! Como citado acima, apenas os trabalhadores que não retiraram os valores nos anos bases. Entrementes, é necessário que o trabalhador tenha recebido até dois salários mínimos durante o ano vigente, tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano em questão e esteja com os dados cadastrados, ativos e atualizados nos programas do Governo Federal e no PIS/Pasep por no mínimo 05 anos.

Desse modo, estando dentro de todos os requisitos – basta ir até uma agência Caixa com os documentos pessoais e solicitar o saque do benefício – para saber os valores é possível consultá-los atrás do app Carteira de Trabalho Digital ou pelo número 158.

Portanto, os trabalhadores que estiverem enquadrados têm até o dia 29 para realização do saque – depois somente em 2023, com novos calendários e modelos de saque.

Leia mais: Projeto que pode aumentar CONTA DE LUZ foi aprovado; e agora?

Como consultar os valores do PIS/Pasep corretamente?

Como citado anteriormente, os valores são referentes aos anos que o benefício não foi pago ou foi pago e não retirado pelo dono. Desse modo, o benefício acabou ficando ‘bloqueado’ por alguns meses e em fevereiro o Governo liberou a sua retirada aos seus respectivos donos.

Podendo ser consultado pelas vias online ou presencialmente nas agências do Ministério do Trabalho presentes nas cidades brasileiras – o importante é correr, visto que o benefício só poderá ser retirado até o fim do mês.