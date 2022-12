Mesmo sem CARTEIRA ASSINADA você pode fazer empréstimo usando FGTS como garantia

Com a crise que o Brasil está passando, bastante pessoas foram demitidas e infelizmente encontram-se desempregadas. E por conta disso, pode ser que em alguns momentos as contas venham apertar. Todavia, sem emprego, ficará difícil arcar com todos os compromissos. Todavia, se você estiver sem emprego formal e precisar de um empréstimo, veja como fazê-lo usando o seu FGTS como garantia. O melhor é que nestas modalidades, não é feita nenhuma análise de crédito na praça e o valor é liberado em até 24 horas após a aprovação. Veja como é possível.

Entenda como é possível realizar a antecipação do FGTS por intermédio de um empréstimo

Caso você esteja passando pela situação citada, ou simplesmente queira ter um dinheiro extra na conta, o empréstimo com a antecipação do seu FGTS é a melhor solução, pois você consegue obtê-lo sem precisar esperar a data do saque-aniversário, por exemplo.

Isso é feito pelo eCred em parceria com o Banco Pan, desse modo, é possível sacar até 7 anos do valor disponibilizado no fundo de garantia, os juros são baixíssimos, eles começam a partir de 1,69%. Para realizar, basta fazer parte do saque-aniversário e ter no mínimo R$ 300 na conta.

Lembrando que o FGTS é um fundo de garantia, no qual você vai socorrer você em caso de demissão ou simplesmente se você quiser fazer a antecipação do valor no mês do seu aniversário. Ele guarda 8% do seu salário mensal, a fim de usá-lo nestes momentos.

Ou seja, na prática, você recebe apenas 92% do salário, já que os demais 8% vão para o fundo em questão. Mas isso é uma ótima oportunidade, pois em caso de demissão, você não irá ficar desamparado de maneira alguma.

Aprenda a solicitar hoje mesmo o seu empréstimo

Para solicitar, basta seguir os passos a seguir.

Vá até o eCred

Você consegue achar o site fácil em uma rápida busca pelo Google. Após isso, entre com o seu CPF e sua senha, após isso, clique em continuar, todavia, caso você não tenha uma conta na Serasa, você deverá fazer na hora.

Faça a simulação

Feito isso, basta que você clique em empréstimo com garantia do FGTS, após isso, irá fazer uma simulação. Caso você esteja de acordo com os valores mostrados, basta preencher o formulário e continuar.

Valide seu aparelho

E por fim, efetue a validação do seu aparelho, com o número e DDD. Feito isso, basta informar os dados bancários, confirmar a proposta que foi aceita e esperar a aprovação. Após ser aprovado, você receberá o valor em até 24 horas na conta bancária informada.

