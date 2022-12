ALERTA! Comer estes alimentos assim pode fazer você ficar CARECA

Quando a pessoa vai ficando mais velha é normal o cabelo começar a cair e ficar um pouco careca, no entanto, e a quando a pessoa jovem? É normal? A resposta é não. Com certeza você deve estar se alimentando mal, mas não só isso, a queda de cabelo também se associa a várias situações que acontecem no cotidiano, como o stress, por exemplo.

O que muitos não imaginam é que o uso excessivo de alguns alimentos pode deixar careca. Por isso, resolvemos fazer esse texto e destacar quais são esses alimentos que você pode evitar para melhorar a saúde e continuar com os cabelos. E com certeza, a queda de cabelo ninguém quer ter, principalmente precoce.

Quais são os alimentos que fazem o cabelo cair?

Primeiramente é importante destacar que não é evitar comer e sim ter um controle, pois o que faz o cabelo cair é o consumo desses alimentos em excesso, sabe aquela frase “tudo em excesso faz mal” é a mais pura verdade.

Se você está passando por uma rotina diária de stress e se alimentando mal é nítido perceber que os fios do cabelo vão começar a ficar mais frágeis, e dependendo do nível isso pode acontecer mais rápido do que você imagina.

Uma boa alimentação é de suma importância para o nosso corpo, como também para a nossa saúde, alguns alimentos até dão disposição, ajuda pensar melhor. Já outros, fazem você ficar careca!

Vale ressaltar que, se a queda de cabelo estiver acontecendo com você constantemente, a instrução correta é ir até um médico para saber realmente o que está acontecendo, sempre é bom ter uma confirmação de um especialista.

Se possível, é muito bom passar em um nutricionista, pois hoje em dia, como está virando um hábito normal as pessoas se alimentarem mal, é comum vê queda de cabelo, mas no nutricionista ele pode te indicar bons alimentos e isso pode te ajudar.

Alimentos que devem ser evitados em excesso

Como citado acima, o consumo em excesso pode causar a queda de cabelo, principalmente o consumo desses alimentos que vou descrever abaixo, a nossa dica é para que você comece a partir de hoje a ter uma boa alimentação.

Refrigerante

Ah, o famoso refrigerante, muitas pessoas tentam simplesmente parar de tomar, porém quando já é viciado e tem costume, o ideal é começar ir diminuindo a quantidade. O refrigerante tem muito açúcar, e o excesso de açúcar é um grande vilão!

O refrigerante não é vilão apenas por conter muito açúcar e sim pelas doenças que podem ser causadas pelo consumo diário desse alimento que faz muito mal para o corpo humano e prejudica também a saúde do cabelo. O que ninguém imagina é que em alguns refrigerantes existem carboidratos refinados que é um dos principais fatores que fazem a pessoa começar a ficar careca.

Batata frita

Com certeza você que está lendo esse texto também ama batata frita. Por ser tão amada e tão desejada, todo mundo esquece do mal que ela pode causar se for consumida em excesso.

A batata frita por ser um alimento frito já é um fator ruim, pois qualquer alimento frito deve ser evitado em excesso devido a quantidade de gordura que faz aumentar a testosterona do corpo (é um hormônio que pode causar a queda de frios na cabeça).

Comida light

Muitas pessoas se enganam ao querer comer saudável e não conhecer sobre o assunto ou não pedir um acompanhamento de um nutricionista. Essas pessoas querem trocar o açúcar por adoçantes artificiais, mas eles fazem com que os fios do cabelo fiquem ralos e logo depois vem a queda.

A nossa dica é para que evite de comer alimentos que contém aditivos artificiais, corantes e conservantes, tudo isso faz muito mal e causa a queda de cabelo.

