Você pode renovar a CNH pela internet; saiba como

Após 10 anos a pessoa tem que fazer a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para que não leve multa. Esse documento é oficial e de suma importância para o motorista comprovar que está apto a dirigir um carro no Brasil, por lei é necessário que depois de um tempo o motorista faça exames para comprovar que ainda está em condições de dirigir e realizar a renovação da carta, e agora em alguns estados é possível fazer esse manuseio pela internet.

O crescimento e desenvolvimento da tecnologia está ajudando a vida de muitos brasileiros que, normalmente, estão com a vida corrida e querem tudo instantaneamente. Agora é possível renovar a Carteira Nacional de Habilitação através da internet.

Muitos órgãos começaram a se adaptar com isso principalmente quando aconteceu a pandemia do Covid-19 que não podia ter aglomeração, e para evitar filas alguns atendimentos tiveram que passar por online e o brasileiro teve que se adaptar com essa mudança.

CNH pela internet

As pessoas que a partir de agora precisa renovar a CNH está com a vida facilita, hoje em dia já é possível fazer isso, porém, não está disponível em todos os estados do Brasil, somente em:

– São Paulo

– Minas Gerais

– Espírito Santo

– Pernambuco

Segundo informações, não está difícil conseguir fazer essa renovação pela internet, os passos são básicos. O Detran afirma que pretende expandir esse atendimento digital para outros estados, mas até o momento ainda tem alguns processos que devem ser feitos presencial, como por exemplo os exames médicos e exames psicotécnicos (esses exames não tem como serem feitos pela internet).

Quero solicitar a CNH digital, como faço?

Se você mora em um dos locais citados acima que já aderiram ao novo modelo de programa de renovação da CNH pela internet, você deve fazer uma solicitação através do Posto Digital.

Segundo informações compartilhadas pelo pessoal que realizou essa triagem pela internet, informou que os passos são fáceis a serem seguidos e que não tem dificuldade para renovação. O primeiro passo é entrar no site do Detran oficial, fazer o login na página, se não tiver a conta deve criar um cadastro e preencher todos os passos e informações que o site vai solicitar.

Depois disso, você deve clicar na opção ” renovação da CNH” e depois em “agendamento” para que você consiga agendar o seu atendimento.

Lembrando que quando for fazer esse procedimento online eles já pedem também para que você envie o laudo médico e psicotécnico (que são etapas que devem ser feitas presencialmente).

Depois disso basta apenas realizar o pagamento que inclui as taxas dos exames, e prontinho sua CNH será renovada através da internet.

Quais são os requisitos para eu conseguir tirar a CNH?

O candidato que deseja tirar a sua Carteira Nacional de Habilitação deve cumprir esses requisitos:

– Saber ler e escrever

– Ter CPF

– Ter RG

– Plenamente imputável

Lembrando que é de suma importância e obrigatório para todas as pessoas que dirigem terem a Carteira Nacional de Habilitação para comprovar que a pessoa que esteja com o carro esteja apto ao estar no controle do veículo.

No Brasil a CNH pode ser utilizada como documento de identidade pois contém informações principais da pessoa como fotografia, número do CPF, se tem necessidade de uso de lentes, entre outros.

