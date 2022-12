URGENTE! Estes 3 motivos podem BLOQUEAR o seu CPF

Quem o CPF é importante para o cidadão brasileiro, todos nós sabemos, mas você sabe quais são todas as suas atribuições e o que é que este documento bloqueado pode causar?

Apesar de ser um documento de todos, as informações em torno dele podem ficar um pouco perdidas. Pensando nisso, separamos todas as questões mais importantes que envolvem o CPF que você o conheça de vez.

Sendo assim, veja quais são suas atribuições e quais são as situações que podem fazer com que o seu Cadastro de Pessoa Física seja bloqueado.

CPF: afinal, quais são suas atribuições?

Chamado de Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF se constitui como um dos documentos fundamentais e obrigatórios do brasileiros para que ele consiga realizar uma série de ações.

De maneira geral, o documento que é usado com bastante frequência serve para cadastrar a pessoa física, que passa a ser identificada e localizada por aquela sequência de números em diversas situações.

Atualmente, em muitas localidades, o CPF já é atribuído ao nascer, fazendo com que bebês já possuam o seu cadastro regularizado. Isso foi estabelecido com o objetivo de incluir estes indivíduos em, por exemplo, programas de governo, plano de saúde, conta poupança, no qual o pai já pode querer abrir para seu filho, e mais.

Para os adultos, o CPF é necessário para toda e qualquer movimentação de bens, abertura de contas, emissão de outros documentos, empréstimos e financiamentos e outros serviços, que serão bloqueados em caso de suspensão do documento.

Situações que podem fazer o seu CPF ser bloqueado

Irregularidade

Em primeiro lugar, o CPF pode ficar inativo em caso de irregularidades com a Receita Federal. Nesse caso, o indivíduo que deixou de entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física pode ficar com seu documento suspenso.

Duplicidade

Quando há duplicidade de cadastro ou suspeitas de fraude na identidade, o documento é cancelado.

Inconsistência de dados

Nesse caso, o CPF fica bloqueado quando há algum tipo de pendência na documentação, seja em relação à endereços, nome incompleto ou incorreto, gerando uma pendência com a Receita Federal.

O que pode acontecer com você caso o seu CPF seja bloqueado?

Caso o seu CPF seja bloqueado, você passa a estar impedido de realizar diversos serviços, dentre os quais:

emissão de Passaporte;

abrir contas bancárias ou movimentar valores;

participar de concursos públicos;

solicitar empréstimos à bancos e instituições financeiras;

receber aposentadoria, e mais.

CPF bloqueado: e agora?

O ideal é sempre manter os documentos atualizados para evitar futuras dores de cabeça. Sendo assim, caso o CPF acabe sendo suspenso ou bloqueado, é preciso resolver a situação o quanto antes, que pode ser feito de forma online.

Nesse caso, acesse o site da Receita Federal (gov.br/receitafederal/pt-br), vá em “Meu CPF” e selecione “Atualizar CPF”. Logo depois, clique em “Etapas para a realização deste serviço” e, depois, em “Regularizar CPF”.

Feito isso, preencha todos os dados solicitados e envie para análise no site.