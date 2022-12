Estes são os 4 signos MAIS COMPLICADOS de todos; você está na lista?

A astrologia é a pseudociência que estuda e relaciona a posição e o movimento dos planetas e astros com prováveis personalidades e tipos de comportamento que uma pessoa possa ter ou vir a ter, determinando os signos.

Nesse sentido, de acordo com ela, a posição dos astros é definida de acordo com o momento exato em que você nasceu, fazendo com que isso seja determinante para descrever o que você é ou possa vir a ser.

Sendo assim, é importante ressaltar que a astrologia não considera apenas o seu signo solar, que é aquele principal que a maior parte das pessoas conhecem. Mas, mais do que isso, todo o mapa astral é levado em conta na hora de traçar os pontos que envolvem a sua existência.

Dessa forma, o seu signo solar, ascendente, lua, vênus, e mais, em conjunto, dizem muito sobre você. Pensando nisso, separamos uma lista super interessante com os signos que possuem como característica relevante o seu nível de complexidade.

Veja, portanto, quais são os signos mais complicados do zodíaco e confira se o seu também está na lista. Você poderá perceber que isso explica muita coisa.

O mapa astral: pontos principais

O mapa astral é uma representação que vai mostrar a posição exata dos astros no momento em que você nasceu, o que resultaria em características específicas que influenciariam no seu jeito de ser.

São muitas as informações dadas por um mapa astral como, por exemplo o signo solar, lua, mercúrio, vênus, marte, ascendente, meio-céu, e outros. Sendo assim, para que você consiga obter as informações sobre você mesmo, é preciso entender o que diz seu mapa astral.

Para começar, veja quais são as categorias principais e o que elas significam:

Signo solar: características fundamentais; Ascendente: seu “eu” exterior; como você é visto; Lua: sua forma de sentir; Vênus: inclinações românticas.

Os signos mais difíceis de lidar

Como mencionado, não é somente o signo solar que vai dizer como você se comporta. Mais do que isso, confira também, principalmente, seu ascendente nas listas que dizem sobre características de cada um.

Bom, sendo assim, dentre todas as características possíveis determinadas pelo mapa astral, preparamos uma lista que vai dizer quais são os signos mais complicados de entender do zodíaco. Confira:

Capricórnio

Em primeiro lugar, os nativos de Capricórnio, conhecidos por serem fixos, sérios e cabeças duras. Sendo assim, por acreditarem muito na natureza sólida das coisas, acabam se tornando indivíduos complexos e de difícil compreensão.

Gêmeos

Todos concordam que os geminianos podem ser um tanto quanto caóticos e, justamente por isso, são considerados confusos e, portanto, complicados de lidar e de serem compreendidos.

Peixes

Pode até ser surpresa para muita gente, mas o pisciano também entra nessa lista. Isso porque os nativos de Peixes, apesar de muito queridos e amigos, podem ser muito emotivos e acabar agindo de acordo com os sentimentos, que nem sempre são leves e claros.

Leão

Por fim, leoninos chegam para fechar essa lista. Sua personalidade complexa e nada fácil de lidar faz com que eles sejam difíceis de serem entendidos pelas outras pessoas. Por usarem uma “casca” de fortes e imbatíveis, muitas vezes suas ações podem ser, até mesmo, perigosas.

