Cada dia mais próximo do fim, o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) continua disponível na conta dos trabalhadores brasileiros. É possível retirar até R$ 1 mil do valor que se encontra parado no fundo. Muitas pessoas não sabem ou se esqueceram de sacar a quantia. Por isso, vamos ao passo a passo de como fazer o saque do FGTS.

O saque do FGTS em caráter extraordinário foi liberado há alguns meses, mas ainda existem beneficiários que não retiraram os valores, mesmo os tendo disponíveis. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 9,2 bilhões estão parados aguardando serem retirados do banco.

A medida foi lançada no mês de março de 2022 como uma forma de atenuar os efeitos negativos presenciados na economia brasileira. Cada correntista poderia sacar um total de R$ 1 mil de suas contas do FGTS (ativas e inativas). Esse valor gerou movimento na economia e ajudou a manter diversos negócios pelo país.

Se você está entre os brasileiros que têm direito de receber o dinheiro, mas simplesmente se esquecera ou não sabia que era possível fazer o saque do FGTS, ainda dá tempo de aproveitar a oportunidade.

Faça o saque do FGTS extraordinário ainda em 2022

Vale lembrar que não é tão simples movimentar recursos que estão parados no Fundo. Via de regra, esse dinheiro só pode ser utilizado em casos de demissão sem justa causa e para compra de imóvel próprio. Além disso, aposentados e pessoas que se enquadram em situações muito específicas podem fazer a retirada dos valores.

O saque-aniversário do FGTS é outra maneira de ter acesso a uma quantia anual, porém pequena do que existe parado na conta do trabalhador. Sendo assim, o saque extraordinário é uma oportunidade que muitos podem aproveitar.

Prazo está acabando! Mas ainda dá tempo

O valor de até R$ 1 mil ficará disponível para retirada até o dia 15 de dezembro de 2022. Mesmo as pessoas que poderiam sacar, mas não fizeram isso na data da liberação, ainda podem acessar a quantia.

Ela foi depositada automaticamente na conta do aplicativo Caixa Tem. Se você ainda não tem o app instalado, basta procurá-lo na loja de apps do seu smartphone – tanto Android quanto iOS, fazer o download, se cadastrar e checar se existe algum valor disponível com saldo na conta digital.

Outra opção é baixar o aplicativo do FGTS também em Android ou iOS (iPhone), preencher as informações necessárias e acessar a área de “Saque Extraordinário”. O usuário consegue ver o valor disponível, a data do depósito e para qual conta o dinheiro foi enviado pela Caixa.

As informações também estão disponíveis em www.fgts.gov.br.

