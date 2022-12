Empréstimo no cartão de crédito é agiotagem? Cuidado com os abusos

A necessidade de dinheiro extra no mês assola as famílias de todo o país por conta da crise na economia. Por isso, os empréstimos pessoais se tornaram uma forma perigosa de pagar pelas despesas do mês. Alguns golpistas e aproveitadores utilizam o momento para cobrar juros abusivos em empréstimos no cartão de crédito.

A prática ganhou repercussão recentemente, mas não se trata de algo novo. Existem vários agiotas ou pessoas que fazem a operação de crédito informal. O cliente passa um valor em seu cartão para receber determinada quantia em dinheiro. O problema é que os juros não são aqueles praticados pelas instituições financeiras, mesmo as mais caras.

Não estamos falando aqui de algum tipo de serviço que seu banco possa oferecer. O empréstimo no cartão de crédito ao qual nos referimos é oferecido por qualquer pessoa, de modo informal. Os anúncios geralmente podem ser vistos em faixas e em cartazes espalhados pela cidade.

Normalmente, o que ocorre é que o cliente passa uma quantia parcelada em seu cartão de crédito e tem que pagar uma bem maior. Por exemplo: você deseja pegar R$ 3 mil emprestados, mas a pessoa que vai fazer a operação diz que você pagará 10 parcelas de R$ 400. Neste caso, os juros são de quase 4,5% ao mês, o que representa 60% em um ano.

Para efetuar a operação, será preciso ter R$ 4 mil no crédito. Assim, você passa o cartão e a pessoa que está emprestando fica com o dinheiro, mas volta R$ 3 mil como empréstimo.

Cuidado com os abusos, senão a situação piora

Boa parte dos bancos e instituições financeiras formais fazem empréstimos pessoais com juros de 2,5% ao mês. Ou seja, o valor a ser pago será quase a metade do que os agiotas cobram para fazer o empréstimo no cartão de crédito.

Especialistas advertem para evitar esse tipo de prática, não apenas por conta dos juros abusivos. Comprometer o limite do cartão dessa maneira pode ocasionar transtornos em breve. A renda do mês vai ficar comprometida e qualquer emergência não poderá ser solucionada.

O melhor a fazer nessa situação é procurar por bancos que ofereçam algum tipo de crédito mais vantajoso e seguro.

Empréstimo no cartão de crédito é agiotagem?

Não é possível afirmar que o empréstimo no cartão de crédito seja agiotagem, no entanto ele tem sido aplicado como uma forma informal de emprestar dinheiro. A diferença é que não existe a necessidade do emprestador cobrar a vítima do abuso, já que o dinheiro é transferido na hora para a conta do operador da maquininha.

Contudo, você deve se atentar para não agir apenas pautado no desespero e acabar aumentando ainda mais o buraco no qual se encontra em sua vida financeira.

