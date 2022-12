É MELHOR cozinha usando óleo ou azeite Entenda o mito

Como se sabe, a alimentação é um dos pontos mais fundamentais para a manutenção de uma vida saudável e ativa. Por isso, possui conhecimento sobre o que é prejudicial e o que é bom para a nossa saúde serve para uma melhor adequação do cardápio.

É claro que, de modo geral, dietas restritivas e radicais não são o caminho, mas é importante saber o que é bom evitar.

Pensando nisso, preparamos uma matéria com as diferenças mais fundamentais entre óleo e azeite. Afinal, qual dos dois é a melhor escolha na hora de cozinhar?

Apesar de muito se falar sobre essa escolha, os porquês não são tão divulgados assim. Dessa forma, veja qual é melhor para a sua alimentação e quais são os impactos destes dois itens na sua dieta.

Cuidado com as dietas restritivas!

Antes de mais nada, é preciso ressaltar o cuidado necessário que as pessoas devem ter ao iniciar novos hábitos alimentares. Isso porque é muito fácil cair no mito daquelas dietas radicais que saem cortando tudo ou determinando apenas algum tipo de alimento para o cardápio.

Ao fazer isso, você acaba tirando o prazer da alimentação e a possibilidade de falhar é muito maior, além de, muitas vezes, não ser sequer saudável.

Mais do que isso, uma alimentação saudável não deve ser restritiva, exceto em casos especiais, e deve conter em seu cardápio alimentos variados, deixando tudo mais equilibrado e harmonioso, sem fazer com que você precise cortar o que mais gosta.

Por isso, apesar das dicas, elas devem ser entendidas como preferências e indicações não restritivas para os casos em que não há outro impedimento para tal.

Veja também: Lista de alimentos que ENGANAM: eles NÃO são saudáveis!

Qual a diferença entre óleo e azeite?

Para quem deseja ter uma alimentação saudável, o conhecimento sobre as diferenças entre alimentos serve como importante aliado na hora de montar a sua dieta, possibilitando caminhos equilibrados e que fazem bem para a saúde.

Nesse sentido, os debates em torno da escolha do óleo ou azeite estão sempre em pauta. Isso porque, como ambos são gorduras, temos o receio de que algum deles realmente seja um bom caminho. No entanto, para ajudar nessa decisão, separamos alguns dados importantes.

Bom, em primeiro lugar, a diferença entre os dois está na forma com que eles são produzidos. Se por um lado o óleo é feito sobre pressão, o azeite passa por um processo de purificação e refinamento.

Sendo assim, na hora de cozinhar, o uso do azeite é uma boa opção, visto que ele não apenas é o responsável por baixar os níveis de colesterol ruim, como também ele aumenta as taxas do colesterol bom, o que contribui para a redução da pressão arterial e dos riscos de doenças cardiovasculares.

No entanto, o óleo possui gorduras importantes para a nossa saúde e, usado com moderação e cuidado, ele deve sim fazer parte de nossa dieta.

Por isso, o melhor caminho é: equilíbrio.

Para mais informações, siga as dicas de especialistas, como as disponíveis através do link (lucianapepino.com.br/blog/saude-2/trocar-oleo-azeite-saudavel/).

Veja também: Prints do WhatsApp foram BLOQUEADOS? Usuários estão com medo da mudança