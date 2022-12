O INSS não fala, mas esses quatro secretos podem te ajudar a aposentar

Já pensou que você pode estar atrasando a sua aposentadoria apenas por não ter acesso à algumas informações? Isso porque existem espécies de “segredos” que o INSS não divulga, mas que podem ser grandes facilitadores na hora de você solicitar o seu benefício.

O momento de enfim receber a aposentadoria é sonhado e esperado por muita gente, já que esta pode seu uma hora para você realizar seus sonhos tendo tempo e disponibilidade, sem deixar de receber mensalmente.

Sendo assim, para aqueles que esperar se aposentar para, por exemplo, viajar, pode estar adiando o momentos simplesmente por não terem todas as informações acerca do funcionamento da concessão do benefício.

Pensando nisso, separamos uma pequena lista com quatro ações que você fez ou pode fazer que, na verdade, contribuem para que você alcance a aposentadoria antes do que você esperava.

Sendo assim, veja a lista e entenda como isso funciona.

Aposentadorias INSS

Muitas pessoas podem se sentir um pouco perdido em relação à tudo aquilo que é oferecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso porque são muitas as atribuições com condições bastante específicas em relação a cada uma delas.

Sendo assim, a cada ano, o piso e o teto previdenciário é definido aos seus segurados. Dessa forma, o menor valor pago pelo INSS corresponde ao valor do salário mínimo nacional que é, atualmente, R$ 1.212. Além disso, o teto previdenciário, que é o maior valor paga aos beneficiários INSS corresponde ao valor de R$ 7.083,22.

Quanto a aposentadoria, são oito as modalidades possíveis que o cidadão brasileiro segurado possui o direito de acesso. Contudo, é claro, cada uma dessas modalidades contam com requisitos e abrangências específicas. Nesse sentido, veja quais são elas:

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade; Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição; Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição (aos trabalhadores que trabalham sob condições de periculosidade); Aposentadoria por Idade Rural; Aposentadoria por Idade Urbana; Aposentadoria por Invalidez (sob possibilidade de adicional de 25% a depender de condições); Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Aposentadoria do Tempo de Contribuição do Professor.

Sendo assim, para entender melhor sobre como cada uma delas funcionam e a quem se destinam, acesse a plataforma oficial do Governo Federal que trata sobre as aposentadorias INSS. Você pode acessar a página através do link: gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/aposentadorias

Veja também: Veja como segurados INSS podem pedir revisão em APOSENTADORIA

4 coisas que o INSS não te conta

Para se aposentar, você precisa cumprir exigências como tempo de carência, tempo de contribuição, idade, dentre outras coisas. Por isso, atender a todas esses aspectos não é tão simples assim, visto que você precisa de longos anos para poder se encaixar em qualquer uma das modalidades, exceto na aposentadoria por invalidez, que pode ser concedida bem cedo.

Contudo, existem alguns “segredos” que podem fazer com que você se aposente antes do que você esperava que fosse acontecer. Sendo assim, confira quais são esses pontos:

Trabalho sem registro também conta: caso você tenha como comprovar um vínculo empregatício, mas não possui registro na carteira de trabalho, saiba que, juntando as informações necessárias, você consegue utilizar esse período no cálculo. Revise o seu histórico antes de solicitar: dê início ao processo apenas após revisar todos os seus dados como empresas trabalhadas, tempo de serviço, datas e remunerações. Serviço militar também entra no cálculo: o que muita gente não sabe é que o período destinado ao serviço militar também pode ser utilizado na hora de fazer as contas. Trabalhos classificados como periculosos faz com que a aposentadoria seja disponibilizada mais cedo: chamada de Aposentadoria Especial, ela é destinada àqueles que possuíam serviços considerados de risco; o tempo de contribuição varia de acordo com o grau de periculosidade, podendo ser de 25, 20 ou, até mesmo 15 anos.

Veja também: Confira quais são os REQUISITOS para receber a aposentadoria por INVALIDEZ do INSS