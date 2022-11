Estas 5 dicas podem te ajudar a ELIMINAR aquela gordura localizada

Aquela gordura localizada no abdômen parece sempre ser a mais difícil de eliminar. Mesmo se todo o seu corpo te deixa satisfeita, é bem comum que aquela gordurinha incomode um pouco, sobretudo em mulheres.

Isso porque, enquanto homens tem a tendência de aumentar a barriga como um todo, geralmente para frente, as mulheres localizam a gordura na parte mais baixa e também lateral do abdômen.

Sendo assim, por mais que não seja nada demais, algumas mulheres podem se incomodar e querer eliminar esse acúmulo. Por isso, separamos cinco dicas essenciais para te ajudar a acabar de vez com a gordura localizada.

Tem como perder gordura localizada?

Antes de mais nada, é importante entendermos que a presença de gordura faz parte de um bom funcionamento do nosso corpo. Os hormônios, por exemplo, são feitos de gordura e ela também serve como uma importante fonte energética.

Bom, mas a gordura localizada pode ser indicativo de sobrepeso e, apesar de, a princípio, não apresentar riscos tão sérios assim, a presença dela pode incomodar algumas pessoas.

Sendo assim, a gordura localizada é aquela que acumula tecido adiposo em partes concentradas no corpo, podendo se formar por conta de uma possível ausência de uma dieta equilibrada, sedentarismo, ação hormonal, falta de exercícios e consequente superávit calórico ou, até mesmo, predisposição genética.

Mas, afinal, tem como perder essa gordura localizada? Nesse caso, a resposta é sim, porém é preciso tomar alguns cuidados e explicar melhor como isso se dá.

A questão é que não dá para queimar gordura em apenas uma parte do corpo. Abdominais, isolados, não vão fazer você perder aquela gordurinha se não forem combinados com outros hábitos.

Ou seja, não existe algum método que faça com que você perca apenas aquela gordura acumulada que te incomode mais, porém você consegue sim eliminar ela de vez.

Por isso, veja o que você pode fazer.

5 dicas para você perder a gordura localizada!

Sendo assim, como vimos que o corpo não é capaz de queimar gordura em apenas uma parte do corpo específica, veja como é possível fazer dessa queima localizada, um resultado de um esforço maior.

Sem segredo, comece pela atividade física

A atividade física vai fazer com que seu corpo gaste mais energia e, dessa forma, entre em déficit calórico e, enfim, queime gordura.

Sendo assim, é preciso que haja constância e disciplina e, lembre-se, qualquer passo dado já é positivo! Então não se preocupe, inicialmente, com cargas pesadas ou tempos extensos de atividade.

Desenvolva uma alimentação saudável

Alimentação saudável não significa, de forma alguma, dietas mirabolantes ou restrição de coisas gostosas. Mais do que isso, ela preza pelo equilíbrio e pelo seu bem estar que evolve também comer de tudo e o que você gosta.

O importante é tomar cuidado com os excessos e variar bastante no cardápio!

Alimentos para reduzir

Bom, apesar de ser recomendado que você não corte aquilo que te faz feliz, é importante ter um senso de que nem tudo dá para sair comendo se você quiser reduzir o nível de gordura do seu corpo.

Por isso, evite aqueles alimentos que você já sabe que não são interessantes para a sua saúde e seus objetivos.

Cuidado com o consumo de líquidos

Nessa caso, a dica é que você tenha cuidado com o consumo de líquidos durante as refeições. Isso porque a ingestão de líquidos pode prejudicar a ação do suco gástrico e dificultar a digestão dos alimentos.

Busque um profissional

Seja na hora de seguir exercícios ou na hora de estabelecer uma dieta saudável e balanceada, só um profissional pode te encaminhar para aquilo que realmente vai te ajudar.

Para reduzir peso e eliminar gordura, procurar por um profissional de saúde e de educação física é, sem dúvidas, o melhor caminho.

