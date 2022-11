Black Friday no Fast Food: McDonald’s cobrando R$ 0,01 em Itens selecionados

A Black Friday é uma importante data do comércio americano que entrou em vigor no calendário brasileiro há poucos anos. Ela acontece sempre na sexta-feira após o feriado de ação de graças dos norte-americanos e no Brasil será no dia 25 de novembro.

Mesmo sendo um evento que se popularizou em lojas de varejos, não demorou muito para que esse evento chegasse a todos os outros lugares. Pois quando aplicado em um tipo de comércio, influência todo o mercado como um todo – chegando até mesmo em redes de fast food.

O McDonald’s, por exemplo, já entrou em clima de Black Friday desde a última segunda-feira (14) e está oferecendo promoções em sanduíches e batatas fritas a extremamente baixos. Chamada de McFriday, a rede de fast-food fechou parceria com o aplicativo de delivery iFood.

Produtos a R$ 0,01

Até o dia 18 de novembro, o McDonald’s oferecerá as opções; Cheeseburger, McChicken Jr e McFritas pequena, á R$ 0,01;

Pelo aplicativo iFood

Das 14h às 17h59

Quantidade limitada por usuário

Por fim, além da tradicional companha de desconto, haverá também diversos cupons promocionais ao longo do mês de novembro.

Ainda, o McDonald’s também irá oferecer grátis, para os clientes que baixarem o aplicativo pela primeira vez; um cheeseburger x coca-cola sem açúcar, de 300ml.

Como instalar o aplicativo iFood e participar da promoção

Lembrando que a promoção é uma parceria entre o McDonald’s e o iFood. Portanto, seus pedidos devem ser realizado pelo aplicativo de fast food.

Acompanhe a seguir, como participar da promoção:

Entre na loja de aplicativos do seu celular (seja ele, Android ou IOS) Procure pelo aplicativo do “iFood” e clique em “Baixar” para instalar Dentro do aplicativo, pesquise pelo restaurante “McDonald’s” de sua região Entre no cardápio e procure pelos produtos listados à cima.

Assuntos relacionados

O que esperar na Black Friday deste ano?

Neste ano, pela primeira vez, a data mais aguardada dos lojistas acontecerá com um dos maiores eventos; a Copa do Mundo. As junções de eventos trará situações que podem potencializar ainda mais o crescimento de oferta e procura digital. Segundo pesquisas do Google, 5 milhões de pessoas começaram a comprar online entre 2021 e este ano no Brasil.

7 em cada 10 brasileiros pretendem comprar nesta Black Friday, pois a expectativa neste ano é de preços ainda melhores do que ao ano anterior, conforme pesquisa da Neotrust.

A empresa também ressalta que o E-commerce brasileiro teve um crescimento de 4,3% no número de compra de produtos neste segundo trimestre, comparado ao ano anterior de 2021 durante o mesmo período, sendo um bom indicativo para Black Friday de 2022.

