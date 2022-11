Confira as ofertas com até 90% de DESCONTO no Black Friday da Amazon

Black Friday chegou hoje na Amazon, dia 18 de novembro e vai até o dia 28. Sim! É isso mesmo que você leu, vão ser todos esses dias com descontos incríveis que você não pode perder, então quer uma dica? Se você não tem o aplicativo baixado ainda em seu celular, corre que dá tempo e fique de olho em todas as promoções. A Amazon terá uma semana de descontos e cerca de 48 horas com ofertas imperdíveis.

Mais terão dois dias especiais da Black Friday que vão estar disponíveis ofertas e descontos com até 90%, no dia 24 e dia 25 de novembro. Você não vai ficar de fora né, é até 90% de desconto, dessa vez a Amazon entregou tudo.

Promoções a partir do dia 18 de novembro na Amazon

A promoção da Black Friday começou hoje, 18 de novembro, e esses descontos vão continuar até o dia 28, a melhor notícia é que durante todo esse tempo que vai rolar os descontos e as promoções o aplicativo vai liberar o “Cupom do dia” para que todos os seus usuários consigam usar em alguns produtos que o próprio site seleciona e podem ter descontos de até 70%, dependendo da categoria do produto.

Entretanto, especialmente nos dois dias em destaque as ofertas serão melhores ainda para bombar no dia do Black Friday, ou seja, as ofertas estarão dobradas, livros, aparelhos eletrônicos, ebooks com super descontos. Segue abaixo que já vamos mostrar os produtos e qual a porcentagem de desconto que eles terão.

Black Friday na Amazon

Para ficar mais fácil de você conseguir ver os descontos separados em cada categoria, a Amazon divulgou uma lista dos descontos da Black Friday mostrando especialmente alguns dos produtos, marcas e até mesmo a data da oferta. Veja:

Dispositivos Amazon: estarão com até 43% de desconto nos dispositivos, entre eles estão o: Echo Dot 3° Geração e 4° Geração, Fire Tv Stick com os controles e também a Alexa, entre outros.

Eletrônicos da Amazon: estarão com descontos de 30% em produtos especialmente da Canon, JBL e Apple, e são marcas que muitas pessoas procuram, então corre para garantir o seu.

Computadores: Esses produtos estarão com descontos de até R$ 500 especialmente com a marca Lenovo, Dell, AOC, entre outros.

Livros e eBooks: Essa categoria é uma das mais vendidas da Amazon, ou seja, essa promoção vai estar de arrasar: 3 livros por R$ 30, e também a pessoa que comprar o seu 1 eBook vai ganhar desconto de 80%. Nos dias especiais de 24 e 25 de novembro, terá o desconto de até 90%.

Para cozinha: A mulherada pira nessa categoria, panelas, louças, mesas, entre outros estarão com descontos de até 50% especialmente com as marcas Tramontina, Mallory e Hamilton Beach.

Higiene: Os cuidados pessoais também entram na promoção, entre eles produtos de limpeza de casa, higiene bucal, os produtos estarão com até 30% de desconto. Importante destacar que as fraldas também entraram em promoção.

