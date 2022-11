É possível que você tenha VALORES ESQUECIDOS: aprenda a consultar!

Ao todo, de acordo com a Caixa Econômica Federal, estão disponíveis para saque mais de 24,6 bilhões de reais referentes aos valores distribuídos nas contas de PIS/Pasep de milhões de brasileiros. Sendo assim, veja se você é uma dessas pessoas que tem dinheiro disponível para resgatar e saiba como sacar.

O PIS/Pasep é um abono salarial destinados à trabalhadores formais como forma de complementação de renda. Para ter direito ao fundo, é preciso completar 5 anos de carteira assinada e ter trabalhado, pelo menos, trinta dias com salário de até, no máximo, dois salários mínimos.

Nesse sentido, são mais de 10 milhões de pessoas que possuem direito à cotas do PIS/Pasep que ficaram “esquecidas” na conta do fundo. Já pensou ter direito de sacar um dinheiro surpresa? Confira.

PIS/Pasep

O PIS/Pasep é, na verdade, a sigla que reúne duas categorias diferentes. Por exemplo, o PIS é destinado apenas aos trabalhadores da rede privada, no qual seu empregadores depositam um valor mensalmente para cobrir seu benefício. Já o Pasep é o benefício destinado, exclusivamente, aos servidores públicos.

A forma de recebimento também se diferencia, sendo o primeiro recebido através da CAIXA e, o segundo, através do Banco do Brasil.

Se constituindo como um dos direitos dos trabalhadores de carteira assinada, para ter acesso ao benefício, é preciso, claro, atender à alguns requisitos.

Para estar apto a receber o abono salarial, portanto, é preciso:

possuir cadastro no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos; possuir remuneração mensal de até dois salários mínimos (durante o ano-base); ter trabalhado pelo menos 30 dias durante o ano-base.

Devido à pandemia de Covid-19, os valores que seriam pagos em 2021 foram realocados para outros fins. Dessa forma, os pagamentos atrasaram e só estão sendo colocados em dia agora. Porém, a expectativa é de que tudo se normalize ainda na primeira metade do ano que vem.

Cotas PIS/Pasep? Quem pode sacar?

De acordo com a CAIXA, são milhões de reais disponíveis para saque que estão distribuídos nas cotas PIS/Pasep de milhões de trabalhadores. Mas, afinal, que dinheiro é esse e quem é que tem direito de resgatar o valor “esquecido”?

Os valores médios das cotas são de 2,3 mil reais e você tem somente até dezembro para sacar os valores! Ou seja, se o dinheiro não for resgatado até lá, ele retornará aos cofre públicos para servirem à outros fins.

Sendo assim, as cotas são individuais e variam de acordo com o tempo de carteira assinada do trabalhador, além de contar também o valor do salário da época em que ele exerceu suas atividades.

Tem direito ao saque das cotas as pessoas que trabalharam formalmente, ou seja, de carteira assinada, entre os anos de 1971 e 1988. Sendo assim, para sacar valores de até 3 mil reais basta que você utilize seu Cartão Social na CAIXA, sejam em lotéricas ou terminais de autoatendimento.

Para valores acima deste, é preciso ir a um guichê de atendimento do banco. É necessário que você apresente seus documentos de identidade, certidão do PIS/Pasep e, em casos de trabalhadores falecidos, os dependentes precisam levar declaração.

Confira o seu saldo através do aplicativo FGTS (https://bit.ly/3AuLpVo).

