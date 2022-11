Agora é possível criar avatar no WhatsApp? Se sim, confira o PASSO A PASSO

Mais uma vez o WhatsApp está nos surpreendendo com as atualizações. Dessa vez é a criação de avatar no aplicativo, mas essa categoria ainda está sendo testada, mas já vamos destacar que essa nova ferramenta estará disponível tanto para o Android como para iPhone (iOS). Provavelmente você já deve ter criado algum bonequinho seu em outra rede social que possui essa categoria, mas agora você conseguirá fazer pelo app. Criar o avatar, adicionar as caraterísticas que mais se parecem com você como expressões faciais, cabelo, cor dos olhos.

Avatar no WhatsApp Beta

Para as pessoas que usam a WhatsApp beta essa nova ferramenta já está disponível, e para que você consiga fazer o avatar, basta fazer esse passo a passo: deve clicar na aba do menu de Configurações, clicar na opção avatar e começar a fazer a sua customização. Outra novidade é que o avatar que você criar pode ser usado como foto de perfil e também ser compartilhado como figurinhas na conversa com seus amigos, para ficar mais divertido.

Infelizmente, essa ferramenta ainda não está disponível para todos, até o momento somente as pessoas que usam versão beta podem acessar esse novo recurso. Não temos uma previsão de quando será lançado para todos. Segundo informações que foram compartilhadas pelo o WaBetaInfo (um portal que é especializado em todas as atualizações que o WhatsApp faz) informou que essa nova ferramenta vai ser liberada aos poucos para os testadores e só depois dessa fase que passará para todos os usuários que usam o aplicativo.

Avatar do WhatsApp

O avatar não surgiu de agora, algumas redes vizinhas já fazem o uso dessa ferramenta e muitos gostam, pois com eles conseguem se expressar mandando figurinhas. Uma novidade também que está sendo lançada é que para as chamadas de vídeos, quando você não quiser aparecer, pode colocar o avatar, e ele fará as suas expressões.

Como citado acima, essa novidade ainda não está disponível para todos e não tem uma data de previsão de lançamento oficial. Com essa nova ferramenta, você pode criar o seu bonequinho o mais parecido possível, adicionando a cor de cabelo, dos olhos, formato da boca, nariz, cor de pele, linhas de expressão, sobrancelhas e até mesmo roupa (o estilo que mais se parece com você). Tudo isso você pode fazer na criação do avatar, é bem legal.

Quando você terminar de criar, automaticamente, seu próprio WhatsApp irá gerar um pacote de figurinhas com o seu avatar, e também terá algumas categorias como alegria, será figurinhas com o seu avatar personalizado fazendo gestos de alegria e assim por diante. Se caso o usuário quiser, ele também terá a opção de colocar como foto de perfil, e você pode escolher a cor do fundo das imagens entre laranja ou verde.

