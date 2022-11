Se você tem ESSA moeda, pode ter uma fortuna nas mãos

Você gosta de juntar moedas? é colecionador? Guarda qualquer tipo de moeda? Saiba que você pode ter uma fortuna em mãos, algumas moedas podem valer R$ 7 mil reais, já outras R$ 10 mil. Talvez você que esteja lendo esse texto não guarda moeda, mas quem sabe você tem uma sem saber.

O grupo de colecionadores de moedas está crescendo. Existe até um mercado de buscas que se chama numismático, especialmente para esses colecionadores. Hoje em dia, existe muita moeda rara no Brasil, já que atualmente as pessoas quase não usam mais.

Veja agora algumas dessas moedas e verifique se tem uma em casa, não perca a chance de ganhar um dinheiro.

Moeda de R$ 1,00

A moeda de R$ 1,00 com certeza já deve ter ouvido falar, é uma das mais comentadas. Ela foi criada em 2016 para homenagear às Olimpíadas, e a melhor notícia é que segundo as informações compartilhadas pelos colecionadores essa moeda pode chegar a valer R$ 7 mil em casa de leilão.

Existe também outra moeda que pode chegar nesse valor de R$ 7 mil, que é a moeda confeccionada criada para a entrega da Tocha ou da Bandeira, feita pelo Banco Central para homenagear e comemorar a passagem de Londres para o Brasil dos Jogos Olímpicos.

Moeda de R$ 0,50

Sobre a moeda de R$ 0,50 é uma fortuna menor mas que pode ajudar. Afinal, quem não gosta de ganhar dinheiro, não é mesmo? Existem duas moedas de R$ 0,50 que já são consideradas raras.

Moeda de R$ 0,50 de 2012 – Essa moeda é mais difícil de ser encontrada. No ano de 2012 ela foi fabricada com um erro considerado grave, não tem a numeração 0, e com isso, essa moeda rara pode chegar a valer um valor de R$ 1,8 mil.

Moeda de R$ 0,50 de 1998 – Essa moeda foi criada em 1998 para comemorar os 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos, é bastante buscada pelos colecionadores. A moeda rara pode chegar a valer um valor de R$ 450,00. Um valor menor porém bem vindo!

Moeda de R$ 0,25

Essa moeda tem um detalhe interessante e é importante prestar bastante atenção. A moeda de R$ 0,25 que tem um desenho de hexágono no interior pode valer um bom dinheiro, é uma versão antiga da moeda de R$ 0,25 centavos que foi criada com metal prata, já hoje em dia é feita com metal dourado.

Fique de olho se você tem uma em casa. Porém a que a torna especial é um erro de emissão, essa moeda com esse valor de 25 centavos é conhecida como “mula” porque tem a imagem da moeda de 50 centavos. O lado da coroa (onde tem o número) foi fabricado normalmente, e tem algumas listras no fundo.

Já na parte onde fica a “cara” deveria ser uma imagem da efígie – que é a cara da república – porém não foi assim que aconteceu, esse lado da moeda ficou igual a cara da moeda de 50 centavos, e a imagem da efígie ficou mais pro lado da direita e com folhas na esquerda.

Essa moeda de R$ 0,25 centavos conhecida como “mula” pode chegar a valer R$ 2.800 segundo informações do catálogo dos colecionadores de moedas conhecidas como numismatas. É válido destacar que esse preço varia da região do comprador e até mesmo do interesse.

