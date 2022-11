Enem 2022: notas VALEM para faculdades no exterior? Tire suas dúvidas!

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998, é uma parte fundamental da vida acadêmica do brasileiro – servindo para admissão em várias faculdades no Brasil através do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e do Programa Universidade para Todos (ProUni).

O Enem também é utilizado para solicitar financiamento estudantil através de programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Mas o Enem também pode ser usado como uma porta de entrada para universidades no exterior?

A resposta depende de cada instituição e de cada região. As principais universidades no exterior geralmente têm rigorosos processos de admissão nos quais o Enem não é levado em conta.

Alguns países têm seus próprios processos similares ao Enem, e não aceitam o exame brasileiro. É o caso da Alemanha, onde mesmo os estudantes brasileiros precisam prestar o exame nacional do país, o Abitur, que também é realizado em algumas escolas do Rio de Janeiro e São Paulo.

Mais de 50 universidades, politécnicas e faculdades têm um acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mas cada instituição portuguesa define as regras e pesos para o uso das notas. Confira no final deste artigo as 51 instituições portuguesas que aceitam o Enem em seus processos.

Confira abaixo alguns países cujas instituições utilizam o Enem em seus processos de admissão.

Reino Unido

A Universidade de Oxford, a mais antiga do mundo, não aceita o Enem como forma de admissão em seus programas de graduação. O Enem é mencionado no site da instituição.

O site da Universidade de Cambridge para estudantes brasileiros, também considerado um dos melhores do mundo, não menciona especificamente o Enem, mas lista uma série de qualificações que são exigidas.

“O Certificado de Ensino Médio não é tomado como uma preparação adequada para uma candidatura competitiva à Universidade de Cambridge”. Recomendamos vivamente que você empreenda mais estudos se desejar se candidatar a um diploma”.

Exemplos de qualificações que seriam consideradas adequadas para admissão em Cambridge são: A Levels, o International Baccalaureate (IB), cinco ou mais cursos de Advanced Placement (AP) ou até mesmo o primeiro ano de graduação em uma universidade fora do Reino Unido”, segundo o site.

Cambridge recomenda que os candidatos entrem em contato com o colégio ao qual desejam se candidatar para obter mais orientação.

A mesma advertência explícita é dada pela London School of Economics (LSE): “O certificado de ensino médio e/ou vestibular/ENEM/PAS” não é aceito para a LSE.

Porém, há diversas universidades britânicas que aceitam, sim, o Enem.

Este é o caso da Kingston University, que diz em seu site que aceita estudantes com nota de 55% ou mais, entre outros critérios. Enem também é citado como critério de admissão por várias outras instituições, que exigem qualificações extras além do exame brasileiro.

EUA

Algumas instituições americanas mencionam o Enem como critério de admissão.

Irlanda, Canadá, Portugal

Existem 51 instituições que aceitam pontuações Enem para admissão como parte de um acordo conhecido como Enem Portugal. Em todas estas instituições, a pontuação Enem é apenas um dos elementos considerados.

As instituições são