Confira o CALENDÁRIO com as datas do pagamento do 13° salário

O calendário do pagamento do 13° salário para os beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – já está disponível. Eles receberão um pagamento extra especialmente nesta época de natal, um dinheiro no fim de ano sempre é bem vindo né? Alguns beneficiários já receberam essa parcela, que normalmente é paga entre novembro e dezembro.

Porém tem um grupo que ainda recebe. E especialmente neste ano de 2022 a autarquia adiantou o pagamento do 13° salário para todos os aposentados e pensionistas. Isso ocorreu devido à crise da pandemia do Covid-19, mas muitos beneficiários já receberam no primeiro semestre deste ano.

É importante destacar que o 13° salário do Instituto Nacional do Seguro Social só será pago para aqueles que fizeram o cadastro como segurado desde março de 2022, esse novo grupo foi o único que ainda não recebeu o 13° salário.

Calendário de pagamento do 13° salário para aqueles que recebem até um salário mínimo

Carteira do beneficiário com o número final 1 – Pagamento dia 24 de novembro

Carteira do beneficiário com o número final 2 – Pagamento dia 25 de novembro

Carteira do beneficiário com o número final 3 – Pagamento dia 28 de novembro

Carteira do beneficiário com o número final 4 – Pagamento dia 29 de novembro

Carteira do beneficiário com o número final 5 – Pagamento dia 30 de novembro

Carteira do beneficiário com o número final 6 – Pagamento dia 1 de novembro

Carteira do beneficiário com o número final 7 – Pagamento dia 2 de novembro

Carteira do beneficiário com o número final 8 – Pagamento dia 5 de novembro

Carteira do beneficiário com o número final 9 – Pagamento dia 6 de novembro

Carteira do beneficiário com o número final 0 – Pagamento dia 7 de novembro

Calendário de pagamento do 13° salário para aqueles que recebem mais que um salário mínimo

Carteira dos beneficiários com o número final 1 e 6 – Pagamento dia 1 de dezembro

Carteira dos beneficiários com o número final 2 e 7 – Pagamento dia 2 de dezembro

Carteira dos beneficiários com o número final 3 e 8 – Pagamento dia 5 de dezembro

Carteira dos beneficiários com o número final 4 e 9 – Pagamento dia 6 de dezembro

Carteira dos beneficiários com o número final 5 e 0 – Pagamento dia 7 de dezembro

Qual é o valor do 13° salário?

O cálculo que os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social podem fazer do 13° salário é referente a quantidade de meses que eles receberam já esse benefício. Um exemplo, se um beneficiário, seja ele aposentado ou pensionista, começou a receber esses pagamentos no mês de julho, o valor do seu 13° salário será referente a esses 6 meses.

A parcela será liberada da mesma maneira que acontece os pagamentos mensalmente do benefício, através do número final, antes do traço. O primeiro grupo a receber é os beneficiários que recebem um salário (1.212) e logo depois os que recebem mais de um salário mínimo.

