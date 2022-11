É permitido SACAR o Fundo de Garantia de contas inativas? Como faço para CONSULTAR?

O trabalhador que tem saldo em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode, em algumas ocasiões, retirar o dinheiro, esteja ele trabalhando ou não.

O FGTS foi fundado para proteger o trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Quando ele começa a trabalhar para uma empresa com um contrato assinado, uma conta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é aberta e vinculada ao contrato de trabalho. Desta forma, quando ele é demitido, pode contar com o saldo disponível na conta do FGTS.

Para que isto aconteça, todo mês, logo no início, a empresa deve depositar nas contas abertas na Caixa Econômica Federal o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. Em outras palavras, estes são os depósitos mensais que constituirão o FGTS.

Veja abaixo quando é permitido retirar o valor dentro das regras.

Quem tem direito?

Os trabalhadores com contrato formal (contrato de trabalho assinado) têm direito a ele, assim como os trabalhadores domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos e safreiros (operários rurais que trabalham apenas no período de colheita) e atletas profissionais.

O diretor não-empregado pode ser incluído no regime do FGTS, se a empresa desejar.

Você sabe o que é uma conta inativa do FGTS?

Para você entender, primeiro é preciso saber que uma conta ativa do FGTS é aquela que normalmente recebe o depósito de 8% feito pelo empregador a cada mês. Portanto, a conta ativa se refere ao seu emprego atual.

Com relação às contas inativas do FGTS, estas são as que não recebem mais o depósito de 8% devido à rescisão do contrato de trabalho. A conta inativa se refere a um emprego do qual você não retirou o valor do FGTS. Neste caso, isso geralmente acontece quando o trabalhador se demite.

Como posso receber o dinheiro das contas inativas?

Para retirar o dinheiro, você precisará cumprir as regras do Governo Federal, sendo elas:

Demissão sem justa causa

Rescisão de contrato por acordo entre empregador e o trabalhador

Quando a empresa encerra suas atividades

Rescisão por culpa recíproca do empregador e empregado

Rescisão por força maior

Término do contrato

Quando um trabalhador avulso que atua para uma entidade de classe é suspenso por período igual (ou superior a 90 dias)

Falecimento do trabalhador

Aposentadoria

Em emergências ou durante um estado de calamidade pública;

Doenças graves

Nos casos onde o trabalhador ficar três anos seguidos sem conseguir um trabalho com carteira assinada

Quando o trabalhador deseja comprar a casa própria

Liquidação ou amortização de dívida, ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional.

O que é NIS, PIS/PASEP?

O NIS (Número de Identificação Social) é para todos que possam se beneficiar de algum programa social. Pode ser o Bolsa Família, Pronatec, etc.

O PIS (Programa de Integração Social) é o número do seu cartão de trabalho, que está vinculado ao seu CPF. Ele é utilizado para aqueles que trabalham para uma empresa privada para identificar trabalhadores pela Caixa Econômica Federal e para poder utilizar benefícios como o PIS e o seguro-desemprego, por exemplo.

O PASEP (Formação do Patrimônio do Servidor) é a mesma coisa que o PIS, mas é exclusivo para os servidores públicos.

