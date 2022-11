Cursos GRATUITOS na área da tecnologia: confira diversas oportunidades disponível!

Dados da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e Tecnologias Digitais (Brasscom) indicam que até 2025 a demanda por profissionais de tecnologia chegará a 797 mil. Para Adriana Carvalho, CEO da Generation Brasil, falta capacitação. “Muitas oportunidades de trabalho não estão no alcance de muitos jovens, devido ao fato de que eles não têm a qualificação profissional adequada”.

Se o cenário é favorável e você quer se desenvolver no segmento de tecnologia, mas não sabe por onde começar, aqui estão alguns cursos gratuitos e online. Escolha o mais adequado para você, inscreva-se, e boa sorte em sua nova carreira!

Capacitação tecnológica em diferentes trilhas

A terceira edição do Desenvolve, oferecida pelo Grupo Boticário, está agora aberta para inscrições. O programa treina gratuitamente pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social. Há mil vagas disponíveis em diferentes vias de formações, tais como comércio eletrônico, segurança e UX Design. As inscrições vão até quinta-feira (10) e podem ser feitas diretamente no site do Desenvolve 2023 (desenvolve.grupoboticario.com.br).

leia mais: Já está aberto o programa que pode dar até 50% de desconto no IPTU

Dedicado a pessoas com deficiência

Pessoas com deficiências (PcDs) maiores de 18 anos e com ensino médio completo podem solicitar uma das 160 bolsas gratuitas de formação tecnológica oferecidas pelo Serasa Experian em parceria com a Wise Hands. Os selecionados aprenderão as linguagens Java e Python, farão cursos de metodologias ágeis e inteligência emocional, e receberão orientação profissional de profissionais do Serasa Experian.

Não é necessária experiência prévia em tecnologia da informação, mas é necessário ter algum tipo de deficiência (comprovada com um relatório médico), morar no Brasil e estar disponível para estudar à noite. As inscrições estarão abertas até domingo (13), neste site > wisehands.app/%20transformesepcd.

Bootcamp com 5 mil bolsas de estudo

A DevOps Journey com bootcamp AWS oferece mais de 5 mil bolsas de estudo para aqueles que estão procurando formação voltada para os principais pilares do segmento. As 69 horas de conteúdo são divididas em quatro módulos sobre Sistema Operacional Linux, Docker, Kubernetes e AWS. Além disso, os participantes terão tutoria com especialistas e desafios de código. A oportunidade é oferecida pela Impulso em parceria com a DIO e as inscrições estão abertas até a próxima terça-feira (15) na plataforma DIO (bit.ly/3hvl4zH).

o que é um Bootcamp na prática?