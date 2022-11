Lista reúne 10 funcionalidades do WhatsApp que você provavelmente não conhecia

O WhatsApp foi lançado em 2009 e desde então recebeu uma série de atualizações com características que trouxeram diversas inovações para o aplicativo. tais características incluem medidas de segurança – como autenticação de dois fatores e senha por Face ID, por exemplo – e também melhorias na usabilidade do aplicativo, como a adição do modo escuro e possibilidades de aumentar a velocidade da reprodução de áudio e remover status “online”.

Se antes era apenas um aplicativo para troca de mensagens, hoje o WhatsApp tem seu alcance ampliado, permitindo chamadas de vídeo, fazendo pagamentos e, no futuro, criando grandes grupos com várias subcategorias.

Dê uma olhada a baixo em 10 destas funções.

10 funções que revolucionaram o mensageiro

Modo escuro

O WhatsApp permite que você descanse seus olhos com a famosa função “modo escuro”, onde muda o tema de todo o aplicativo deixando as abas com cores escuras. Função essa, que além de descansar a sua vista, pode poupar a bateria do seu smartphone por se tratar de menos pixels claros na tela.

Face ID

Essa é para o pessoal da Apple; o WhatsApp em suas versões para IOS pode fazer com que o seu mensageiro só seja aberto quando desbloqueado via Face ID (tecnologia da Apple). Fazendo com que se sinta mais seguro quanto a sua privacidade.

Mensagens temporárias

As mensagens temporárias são outro recurso opcional que você pode aderir para ter mais privacidade no WhatsApp. Ao ativar esse recurso, é possível escolher se as mensagens da conversa desaparecerão após 24 horas, 7 dias ou 90 dias.

Arquivos de visualização única

O recurso de fotos temporárias é umas das funções mais úteis quando o assunto é privacidade. Você pode optar por querer mostrar uma foto, mas que ela contenha informações sigilosas e não quer que essa foto ainda caia em mãos erradas. Você manda o arquivo de foto ou vídeo e a pessoa só pode visualizar uma vez.

A função para que você saiba de prints tirados em fotos com visualização única será a próxima implementação da ferramenta.

Confirmação de 2 etapas

A confirmação em 2 etapas é uma função opcional que adiciona uma certa camada de segurança à sua conta do WhatsApp. A tela de confirmação em 2 etapas será exibida após você confirmar seu número de telefone no WhatsApp.

Chamadas de vídeo ou por voz

Outro recurso no qual os usuários se beneficiam muito são as chamadas em vídeo e voz. Recurso que também pode ser utilizado em grupos com a possibilidade de todos se assistirem por vídeo. O recurso também está disponível para o PC, exclusivamente para as versões oficiais do Windows.

Acelerar áudios

Outra função muito elogiada do mensageiro é a possibilidade de você conseguir acelerar as mensagens de áudio, em 1.5x e até mesmo em 2.0x.

Stickers (ou figurinhas)