Salário mínimo IDEAL assusta brasileiros; é possível se tornar realidade?

O salário mínimo tem como função sustentar a atender todas as necessidades do trabalhador e do seu lar, como está descrito na Constituição, entretanto o valor atual do salário mínimo dos brasileiros não está alcançando esse objetivo, hoje em dia o trabalhador não consegue arcar com custos como moradia, transporte, higiene, saúde, educação, alimentação entre outros.

O salário mínimo hoje é de R$ 1.212,00 e esse valor não sustenta uma família por completo. Recentemente saiu um estudo de qual valor deveria ser o salário para uma família, o estudo foi feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e indica que o valor ideal teria que ser de R$ 6.388,55

Para complementar, o Dieese ainda informou que o salário mínimo hoje ajuda cerca de 56,7 milhões de brasileiros e dentro desses números, cerca de 24,2 milhões são beneficiários do INSS.

Salário mínimo de R$ 6.388,55

Mariel Angeli Lopes, que é economista do Dieese, compartilhou que ainda não é possível tornar esse valor do salário mínimo possível para todos os brasileiros, porque o piso salarial precisa de uma revisão e passar por correções, além da taxa ficar acima da inflação.

O economista ainda afirma que, hoje em dia o trabalhador precisa de desdobrar para tentar não ser afetado e nem a sua casa, onde o mesmo acaba sofrendo pelos preços que estão as coisas, mas isso ocorre principalmente pelo valor do salário mínimo que está baixo, e infelizmente não cresceu durante os últimos anos.

Porém o economista dá uma dica de como solucionar esse problema de uma maneira mais rápida. Lopes afirma que é preciso criar uma política pública para controlar os preços dos alimentos, e cita um exemplo de 1980 quando foi implantada a metodologia do governo Sarney que provocou o desprovimento.

Salário mínimo em 2023

Em 2023 como ficará o salário mínimo? A estimativa compartilhada pelo Governo é que tenha um aumento conforme o piso salarial que será de R$ 80,00, ou seja, de R$ 1.212,00 passará para R$ 1.292,00.

Em agosto, foi enviado para o Congresso Nacional, uma proposta do salário mínimo ser no valor de R$ 1.302,00. Foi entregue aos parlamentares, o valor do salário mínimo conforme consta na LOA – Lei Orçamentária Anual. No documento, também está explicado que o salário no ano de 2023 precisa estar relacionado com o real reajuste da inflação e medido com base no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

No mês de setembro, especificamente no dia 15, foi compartilhado que a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, baixou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor para 6,54%, antes era de 77,1%. Entretanto, segundo dados atualizados do INPC, o salário mínimo deve ser de R$ 1.291,26, ou seja, R$ 10 reais a menos do que a proposta que foi enviada para o Congresso no mês de Agosto.

