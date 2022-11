Lista reúne TODOS os pagamentos complementares do Auxílio Brasil: veja se você tem direito!

As famílias contempladas pelo Auxílio Brasil receberão o benefício extraordinário de R$ 200 – previsto na Proposta de Emenda à Constituição 1/22 aprovada pelo Congresso Nacional – na data prevista no calendário de pagamento do programa em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Com o aumento, cada família receberá pelo menos R$600 por mês. Mas há alguns outros benefícios complementares que permitem o aumento deste valor. Alguns exemplos são as famílias com crianças de até três anos, com mulheres grávidas ou lactantes, estudantes com iniciação científica ou bolsas escolares de esporte, por exemplo. Juntando todos os benefícios disponíveis, é possível receber até R$1.220 por mês, se a família atender aos requisitos necessários. Veja abaixo o que eles são e se você é elegível. Quantos benefícios do Programa de Auxílio-Brasil uma família pode receber do governo? Os benefícios da cesta-raiz são

Benefício para a primeira infância (BPI)

Pago por criança, no valor de R$ 130,00, para famílias que tenham em sua composição filhos de até 36 meses incompletos.

Benefício de Composição Familiar (BCF)

Pago por pessoa, no valor de R$ 65, para famílias que tenham em sua composição:

Mulheres grávidas

Mães lactantes

Pessoas entre 3 e 21 anos incompletos.

A família só receberá este benefício em relação a seus membros com idade entre 18 e 21 anos incompletos se eles estiverem matriculados ou tiverem concluído a educação básica. Para mulheres grávidas, o benefício será extinto após a geração da 9ª (nona) prestação. Para a concessão do BCF às mães lactantes, é necessário que a família atualize no Cadastro Único as informações sobre o nascimento da nova criança antes de completar 7 meses de idade. O pagamento do benefício termina após a sexta (sexta) prestação.

Benefício de Superação da Pobreza Extrema (BSP)

valor calculado para que a renda per capita da família ultrapasse a linha de pobreza extrema, fixada em R$105 por mês por pessoa. Caso a família receba o BPI e/ou BCF, estes valores serão adicionados à renda familiar quando o valor do BSP da família for calculado.

O valor mínimo pago por membro da família é de R$ 25,00.

Famílias de uma só pessoa em extrema pobreza também são elegíveis para o BSP.

Benefício Compensatório de Transição (BComp)

para calcular o Benefício Compensatório de Transição, será considerado o valor total dos benefícios do Programa Bolsa Família recebidos pela família no mês anterior ao término do Programa. O valor será suficiente para não haver perda para a família.

Quantos benefícios do Programa Bolsa Família podem ser recebidos por uma família?

Os benefícios do “cesta-raiz” podem ser pagos cumulativamente, sem limite do valor por família.

Quem pode receber os benefícios do Programa?

Famílias em extrema pobreza

Famílias em situação de pobreza

As famílias em regra de emancipação.

Quem não tem um CPF pode receber os benefícios do Programa Auxílio Brasil?

Para qualificar-se ao Programa de Auxílio Brasil e receber os benefícios, o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) deve ser o principal meio de identificação do Familiar Responsável. Entretanto, também será possível utilizar o Número de Identificação Social (NIS) para identificar as famílias, mas apenas temporariamente.

O Ministério da Cidadania irá regulamentar a transição para o uso obrigatório do CPF.

Sempre que possível, o titular dos benefícios do Auxílio Brasil será preferencialmente a mulher, devendo ela ser indicada como Responsável Familiar no Cadastro Único.

