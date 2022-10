Conheça 5 novos truques no WhatsApp importantíssimos

O WhatsApp, um aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS), pode ter várias características que, embora muito úteis, são pouco conhecidas pelos usuários.

A possibilidade de enviar uma foto que pode ser vista apenas uma vez pelo destinatário e a opção de usar um papel de parede diferente para cada conversa são alguns exemplos destas características.

Com isso em mente, reunimos 5 configurações do WhatsApp que podem estar “escondidas”, mas que você deve conhecer.

No texto a seguir, verifique o que são e como ativá-las.

Formate seus textos

Uma ferramenta diferenciada que a WhatsApp oferece é a opção de formatação de seus textos. É possível ousar, itálico, passar por cima e monoespaçar suas mensagens. Isto pode ser útil para aqueles que desejam destacar uma frase ou palavra, por exemplo. Para utilizar a função, você deve digitar um símbolo no início e no final do texto que será destacado.

Para o negrito, coloque um asterisco (*) entre as letras do que você deseja destacar. Para itálico, basta digitar o símbolo de sublinhado (_). Se você quiser riscar o que você escreveu, insira o til (~). O monoespaçamento é representado por três sublinhados (”’). Vale mencionar que você não precisa remover os sinais antes de enviar a mensagem, pois eles desaparecem automaticamente quando você pressiona o botão de envio.

Enviar foto que desaparece

Se você deseja enviar uma foto mas não quer que ela seja salva na galeria do destinatário, esta função é sua melhor aliada. Com ela, você seleciona a foto no telefone celular e permite que ela seja vista na conversa apenas uma vez. A miniatura da imagem também não é exibida no bate-papo, como é por padrão. Entretanto, você deve estar ciente de que isto não impede que a pessoa que recebeu a mídia tire um print na tela ao abrir a foto, pelo menos, não ainda.

No Android, você pode enviar imagens desta forma, tocando no símbolo do clipe dentro da conversa. No iPhone (iOS), por outro lado, você tem que ir para o sinal (+) no campo de texto. Então, o processo é o mesmo para ambos. Apenas selecione a opção “Galeria” e escolher a mídia desejada. Em seguida, pressione o número “1” na área de digitação. Em seguida, basta enviá-lo.

Crie chats que se excluam após determinados períodos

Outro item disponível no WhatsApp que pode ser útil em muitos casos é “Mensagens Temporárias”. Esta configuração permite que os envios feitos em uma conversa sejam excluídos automaticamente após um determinado período. As opções de tempo que o mensageiro oferece são noventa dias, sete dias, ou 24 horas. Você pode permitir que a limpeza seja feita somente em conversas selecionadas, ou em todas as conversas do aplicativo.

Além de oferecer mais privacidade, o recurso ajuda a economizar o armazenamento. Entretanto, é importante notar que as imagens, vídeos e arquivos que foram previamente baixados para o telefone permanecem salvos na galeria. Além disso, quando você ativa o recurso em um chat, o contato ou grupo é notificado de que a conversa será excluída após o término do período.

Para ajustar o recurso, abra um chat e toque no nome da pessoa ou do grupo. Em seguida, vá para “Mensagens temporárias” e selecione a partir das opções. Se você preferir padronizar todas as conversas no Android, toque nos três pontos no canto superior direito e pressione “Configurações” > “Conta” > “Privacidade” > “Duração padrão”. No iPhone, isto pode ser feito no ícone do equipamento na área inferior da tela e depois em “Mensagens Temporárias”.

Defina um papel de parede específico para cada chat.

Você pode usar um histórico diferente para cada conversa. Esta característica é útil para quem deseja diversificar as conversas, de acordo com o contato ou tema. O WhatsApp oferece opções prontas com imagens de paisagens claras ou escuras e cores sólidas. Você também pode escolher uma imagem específica da galeria para customizar.

No Android, isto pode ser feito abrindo o chat e tocando nos três pontos e depois tocando no “Papel de parede”. No iPhone, toque no nome do contato e depois em “Papel de parede e sons” > “Escolher novo papel de parede”. No final, o mensageiro perguntará se você deseja ou não configurar o fundo de todas as conversas. Selecione a opção “Esta conversa”. No caso de cores sólidas, há também a possibilidade de escolher se você deseja adicionar Doodles ao tema, os desenhos de fundo padrão do WhatsApp.