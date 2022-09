Cidades turísticas do interior de São Paulo: conheça algumas e suas atrações

O interior de São Paulo tem uma variedade de cidades com pontos turísticos de todos tipos e para todas as idades.

No interior do estado de São Paulo, você pode conhecer desde um parque ecológico, aquários e mirantes, até incríveis paisagens em voos de balão.

Para que você conheça alguns desses pontos, vamos apresentar algumas cidades que possuem uma variedade de opções de turismo e lazer para os seus visitantes.

Rio Claro

A cidade de Rio Claro possui cerca de 200 mil habitantes e possui os mais bonitos pontos turísticos do interior de São Paulo.

Se você ainda não conhece, vale muito a pena, basta procurar por um hotel em Rio Claro e conhecer de perto o encanto desta amada cidade do interior.

Localizada a aproximadamente 173 km de distância da capital, ela oferece para o turista opções para visitação como:

A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, um lugar incrível para quem gosta de um maior contato com a natureza, onde você pode fazer várias trilhas e observar a fauna e flora do lugar;

E visitar o incrível Museu Histórico e Pedagógico Amador Bueno da Veiga, para conhecer um pouco sobre a história do estado de São Paulo e de Rio Claro.

Águas de Lindóia

Essa cidade que fica a cerca de 180 km de São Paulo, capital, é conhecida por sua natureza exuberante, uma ótima infraestrutura para turistas, com muitos hotéis e várias opções de lazer.

Na cidade você encontrará incríveis pontos turísticos, como o Balneário Municipal de Águas de Lindóia, um espaço com incríveis jardins e inúmeros serviços para o bem-estar do visitante.

Além desse ponto turístico, em Águas de Lindóia, é possível fazer passeios no parque da Fazenda Morro Pelado, como também se hospedar nos incríveis chalés situados na área.

Ainda na fazenda, é possível fazer inúmeras atividades ao ar livre, como arvorismo, tirolesa, passeio a cavalo, entre outras opções.

Aparecida

Situada a 170 km da capital de São Paulo, Aparecida tem um dos pontos turísticos mais famosos do Brasil, o Santuário Nacional que abriga imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Porém, não é só esse ponto turístico existente na cidade. É possível encontrar lugares incríveis para contemplar a vista, assim como lugares para conhecer espécies marinhas.

Em Aparecida você encontrará, um Aquário com diversas espécies marinhas, de águas doces e salgadas, assim como uma área com tubarões. Além de um teleférico que liga o Santuário Nacional à Basílica Velha.

Atibaia

Nessa cidade que fica há 67 km de distância da capital, há vários pontos turísticos para todo tipo de visitante, desde o que vai só, até mesmo famílias inteiras.

Em Atibaia é você encontrará:

Teleférico, que liga a cidade a um ponto turístico, a Pedra Grande de Atibaia, oferecendo a oportunidade de comtemplar uma paisagem incrível;

Pedra Grande de Atibaia, um dos melhores pontos turísticos da cidade, lá é possível apreciar a vista de toda a paisagem, e tirar fotos incríveis;

Recanto Japonês, um parque incrível, cheio de referências da cultura oriental, e repleto de elementos naturais, para um passeio tranquilo.

Boituva

A cerca de 120 km de distância da capital paulista, a cidade de Boituva é famosa por proporcionar incríveis passeios de balão.

Além do passeio de balão, o turista poderá se aventurar em um salto de paraquedas. E para quem quer um passeio mais tranquilo em família, não deixe de ir no Parque Ecológico Eugênio Walter.

Holambra

Essa incrível cidade que tem uma arquitetura inspirada na Holanda, além de costumes bem parecidos com os do país, é também conhecida como a cidade das flores.

A cidade tem vários pontos turísticos incríveis, como:

Boulevard Holandês, é uma rua composta de várias casas com uma arquitetura parecida com a da Holanda, cheia de cores, onde você pode encontrar pequenas lojas.

Moinho dos Povos Unidos, é um dos pontos turísticos mais famosos de Holambra. Esse moinho é bem parecido com moinhos holandeses, tendo ao seu redor um incrível parque.

Brotas

Na cidade, o que predomina são os pontos turísticos naturais, que possibilita ao visitante praticar vários esportes de aventura.

Em Brotas você poderá conhecer cerca de 30 cachoeiras e praticar várias atividades radicais, como: trekking, rafting, mountain-bike e rapel.

Para quem gosta de pontos turísticos que proporcionam ao seu visitante uma boa aventura, Brotas é o lugar ideal.

Campos do Jordão

A cidade é mais badalada, mas você também consegue sentir uma atmosfera mais acolhedora e hospitaleira na cidade.

Em Campos do Jordão é possível visitar postos turísticos como: Cervejaria Baden Baden; Parque das Cerejeiras; Vista Chinesa; Horto Florestal, entre outros pontos turísticos incríveis que a cidade oferece.

No interior de São Paulo, é possível encontrar uma variedade de pontos turísticos para todo tipo de visitante, e de todas as idades.

Nessas cidades do interior, o visitante tem a oportunidade de conhecer pontos com paisagens naturais, cultura e arte, em passeios extraordinários que fazem com que o interior de São Paulo seja uma região bem interessante.