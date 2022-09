Garagem de prédio: o que considerar antes de fechar negócio?

Encontrar o apartamento ideal junto à imobiliária não é uma tarefa fácil, sendo necessário considerar diversos fatores antes de fechar um bom negócio. Nesse sentido, um item que pode impactar significativamente a vida dos moradores é a vaga na garagem. Isso porque, ela pode contribuir para aumentar a durabilidade dos bens e até mesmo evitar estresses. No entanto, nem todo mundo entende sobre sua real importância e acabam esquecendo de considerar esse fator, seja ao comprar um apartamento. Sendo assim, se você está à procura de um imóvel, continue acompanhando o post de hoje e entenda o que analisar na garagem antes de fechar negócio.

Importância de uma boa garagem

Como falamos, muitas pessoas se esquecem de analisar a garagem do apartamento e acabam tendo muitos estresses no dia a dia. Isso porque, se estiver em um local difícil de estacionar, além de você perder tempo, também corre o risco de sofrer com pequenos amassados e arranhões que acontecem na pressa de estacionar ou retirar o veículo. Além disso, dependendo do caso ela pode contribuir com a durabilidade do carro, principalmente se for coberta. Confira abaixo mais alguns benefícios que uma boa garagem pode promover:

Segurança

A garagem promove segurança em seu dia a dia, pois além de estar em um ambiente seguro e protegido, você terá total tranquilidade em saber que todos os pertences continuarão dentro do carro, mesmo depois de horas. Com as cidades cada vez mais violentas, sabemos que isso impacta significativamente a qualidade de vida das pessoas.

Praticidade

Sabemos que procurar uma vaga para estacionar na rua do prédio, ou ainda pagar um estacionamento particular mensalmente, são tarefas complicadas e dispensáveis. Afinal, poder estacionar na garagem de seu prédio economiza tempo e reduz estresse, pois sabe que ninguém irá colocar o carro no seu lugar.

Prevenção de danos

Ao deixar o carro na rua você está sujeito a problemas, como galhos caindo no carro, danos por chuvas e ventos fortes, além de roubos. Sendo assim, ter uma garagem para chamar de sua ajuda a prevenir danos e estresses desnecessários.

Garagens livres e determinadas

Por fim, ao adquirir um imóvel é possível já adquirir a assinatura da vaga da garagem correspondente ao seu apartamento, com espaço livre para estacionar seu carro. Isso faz com que você não dependa de sorteios, manobristas ou de precisar ficar com a chave do carro do vizinho para manobrar.

O que considerar na hora de escolher uma boa garagem?

Agora que você entende a importância e impacto que uma garagem oferece, é importante ter em mente que não são todas que promovem os benefícios que citamos. Por isso, é necessário conhecer quais são suas necessidades, analisar a estrutura física do estacionamento e possibilidades de adaptação no futuro. Portanto, confira abaixo algumas dicas:

Considere a quantidade de carros no estacionamento

Saber exatamente qual é a quantidade de carros que irão precisar da garagem é uma forma de prevenir estresses com mal-entendidos e desarmonia no dia a dia. Sendo assim, para descobrir esse número, é necessário saber se existe a possibilidade no futuro da aquisição de mais carros. Além disso, também é interessante analisar a frequência de familiares ou amigos que vêm de outras cidades e que tenham carro. Dessa forma, será mais fácil se organizar para recebê-los.

A garagem é coberta?

Outro ponto importante é observar se a garagem é coberta. Caso contrário, o carro irá sofrer com o excesso de sol, chuva e outros eventos climáticos, como granizo, vendavais, etc. Como consequência, uma garagem coberta promove maior durabilidade para o automóvel, mantendo sua valorização em uma possível venda.

Observe se há espaço suficiente

É fundamental analisar o tamanho da vaga, pois pode acontecer de as opções disponíveis terem tamanho reduzido. Isso faz com que você precise prestar ainda mais atenção no dia a dia, podendo acarretar em atrasos ou até mesmo danos por precisar sair com pressa. Dependendo de sua experiência e da situação, é importante que a vaga ofereça maior conforto na hora de estacionar, seja para retirar as compras do mercado, para descer as crianças ou algum parente que precise de ajuda.

Necessidades especiais

Por fim, para portadores de algum tipo de deficiência física, devemos lembrar que não existe nenhum artigo no Código Civil que torne as vagas prioritárias obrigatórias em condomínios. No entanto, se houver vagas especiais destinadas para portadores de deficiências, com mobilidade reduzida ou idosos, isso já é um diferencial.

Então, agora que você sabe o que analisar na garagem do prédio antes de fechar negócio, já pode conversar com a imobiliária. Lembre-se que ela pode tirar todas as suas dúvidas, garantindo maior segurança no momento da escolha e suporte ao longo do processo. Tenha em mente que a garagem pode promover muitos benefícios em sua rotina quando bem-posicionada, mas caso contrário, irá trazer estresses desnecessários. Portanto, não a subestime.